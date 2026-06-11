De la SOTI la televiziunea de astăzi. Răzvan Dumitrescu le-a vorbit studenților despre începuturile sale în presă

Studenții Universității Titu Maiorescu s-au întâlnit astăzi, la redacția DCNews, cu Anca Murgoci-Scutaru, expert în stagii de practică, în cadrul unei sesiuni dedicate bazelor jurnalismului și modului în care este construită o știre.

În cadrul întâlnirii, studenții au aflat ce transformă o informație într-o știre, care este rolul titlului, al lead-ului și al surselor, cum funcționează principiul piramidei inversate și de ce verificarea informațiilor este esențială în activitatea jurnalistică. De asemenea, au discutat despre diferența dintre fapte și opinii și despre modul în care un eveniment poate fi transformat într-un material de presă relevant pentru public.

Invitat special a fost și Răzvan Dumitrescu, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune din România, care le-a povestit studenților despre începuturile sale în presă, despre experiența de la televiziunea SOTI și despre parcursul său profesional, de la inginer de sunet la jurnalist și realizator de televiziune.

Întâlnirea a oferit studenților o incursiune valoroasă în culisele presei și o perspectivă autentică asupra evoluției jurnalismului românesc din ultimii 30 de ani.

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