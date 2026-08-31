Studenții SNSPA, față în față cu jurnalismul online. Bogdan Bolojan le-a arătat cum funcționează redacția DCNews

De la teorie, direct în redacție! Studenții SNSPA au făcut primii pași în jurnalismul online, la DCNews Studenții SNSPA s-au întâlnit astăzi și cu Bogdan Bolojan, expert stagii de practică, pentru o primă incursiune în activitatea unei redacții online.

Tinerii au descoperit principalele publicații din portofoliul DCNews – Press Media Electronic și specificul fiecăreia: DCNews, DefenseRomania, ȘtiriDiaspora.ro, DCMedical, DCBusiness, Părinți și Pitici și DCNews TV.

Apoi au urmărit, pas cu pas, drumul unei informații până la transformarea ei într-o știre: identificarea subiectului, verificarea informațiilor și a surselor, documentarea, redactarea, editarea, optimizarea pentru mediul digital, publicarea și distribuirea.

Și nu au rămas doar la teorie! Studenții au intrat în ADMIN, platforma în care lucrează jurnaliștii, și au văzut concret cum se redactează, structurează și publică o știre online – de la titlu și lead până la forma finală pe care o vede cititorul.

A fost primul contact direct cu mecanismele din spatele unei redacții digitale și cu ritmul în care informația este verificată, transformată în conținut jurnalistic și transmisă publicului.

Prima zi în redacție, primele instrumente de jurnalist și primul pas de la teorie la practică!

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