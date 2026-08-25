Vacanța se încheie, experiența începe. O nouă generație de studenți se pregătește de aventura COMPAS

Vacanța se apropie de final. La COMPAS, începe acțiunea.

În curând, revenim în studio și pe teren alături de o nouă generație de studenți dornici să descopere jurnalismul și comunicarea așa cum sunt ele în realitate: prin experiență și practică.

În cadrul proiectului „COMPAS - Comunicarea, primul pas spre succes”, studenții nu vor rămâne doar în sala de curs. Vor intra într-un studio de televiziune dotat cu tehnologie de ultimă generație, vor lucra în fața și în spatele camerelor, vor filma pe teren și vor experimenta, pas cu pas, viața unui reporter.

Cum pregătești un subiect? Cum realizezi un interviu? Ce se întâmplă în spatele camerelor? Cum reacționezi atunci când ești pe teren și lucrurile nu merg conform planului? Sunt doar câteva dintre experiențele care îi așteaptă.

Mai avem puțin până când se aprind din nou luminile în studio.

Cursurile încep curând. Camerele sunt pregătite. Noi suntem pregătiți. Voi?

Proiect „COMPAS Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

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