Studenții SNSPA, prima întâlnire în redacția DCNews. Radu Leca, exercițiu de autocunoaștere și profil motivațional

Prima zi a studenților SNSPA în redacția DCNews!

Astăzi, studenții SNSPA au venit pentru prima dată în redacția DCNews, unde s-au întâlnit cu Radu Leca, responsabil de coaching-ul studenților.

Prima întâlnire a început cu un exercițiu de autocunoaștere: „Nevoia de apartenență la un grup academic – Studiu Real vs. Imagine Falsă”.

Printr-un test de autoevaluare cu 15 întrebări, studenții și-au analizat motivațiile, modul în care se raportează la apartenența la un grup academic și au descoperit ce se află, de fapt, în spatele alegerilor lor.

De la dorința de a face parte dintr-o comunitate în care se nasc idei și până la nevoia de siguranță, acces la mentorat și resurse sau spiritul de competiție, fiecare răspuns contribuie la conturarea unui profil motivațional.

Un prim pas pentru a se cunoaște mai bine, înainte de experiențele care îi așteaptă în redacția DCNews.

Bine ați venit la DCNews!

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