Studenții SNSPA, întâlnire cu Florin Răvdan despre bazele antreprenoriatului

Astăzi, studenții de la SNSPA s-au întâlnit cu Florin Răvdan, responsabil formare antreprenorială, în cadrul unei activități dedicate bazelor antreprenoriatului și dezvoltării competențelor necesare pentru inițierea unei afaceri.

Astăzi, studenții de la SNSPA s-au întâlnit cu Florin Răvdan, responsabil formare antreprenorială, în cadrul unei activități dedicate bazelor antreprenoriatului și dezvoltării competențelor necesare pentru inițierea unei afaceri.

În cadrul întâlnirii, studenții au discutat despre rolul antreprenorului în economie și societate, identificarea oportunităților de afaceri, asumarea și gestionarea riscurilor, dar și despre transformarea unei idei într-un proiect antreprenorial viabil.

Un accent important a fost pus pe antreprenoriatul în industriile creative și de comunicare, unde creativitatea și inovația trebuie îmbinate cu abilitățile de management și comunicare pentru construirea unor afaceri sustenabile.

Studenții au aflat, de asemenea, mai multe despre etapele dezvoltării unui start-up, realizarea unui plan de afaceri, instrumentele de promovare online și e-business, precum și despre principalele cauze care pot conduce la eșecul unei afaceri și modalitățile prin care acestea pot fi prevenite.

Proiect „COMPAS Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS 317576

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