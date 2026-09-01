Studenții SNSPA au descoperit tehnica „piramidei inversate”, alături de expertul Bogdan Bolojan

Astăzi, studenții de la SNSPA s-au întâlnit cu Bogdan Bolojan, expert stagii practică, în cadrul unei noi activități dedicate pregătirii lor profesionale.

De această dată, discuțiile s-au concentrat pe piramida inversată, una dintre tehnicile fundamentale folosite în jurnalism și comunicare pentru structurarea eficientă a informației.

Studenții au aflat cum se construiește un material de presă astfel încât informația esențială să ajungă rapid la cititor, care este rolul lead-ului și al corpului știrii, dar și cum se aplică regula întrebărilor fundamentale Cine? Ce? Când? Unde? De ce? și Cum?

Întâlnirea a îmbinat noțiunile teoretice cu exemple practice, oferindu-le studenților instrumente utile pentru redactarea unor materiale clare, relevante și adaptate modului în care publicul consumă informația în mediul digital.

Proiect „COMPAS Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS 317576

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