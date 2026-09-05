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Bogdan Bucur deschide ”oracolul” culturii române, la DCNews: Film, muzică, educație și societate

Autor: Alexandra Firescu
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imagine cu bogdan bucur
Sursa foto: captură video DC NEWS

Sociologul Bogdan Bucur este invitat, sâmbătă, 5 septembrie, la interviurile DC NEWS.

Sociologul Bogdan Bucur este invitatul jurnalistului Val Vâlcu la DCNews, într-un dialog despre educație, cultură și transformările prin care a trecut - și trece- România.  

De la film, muzică și marile repere culturale până la educație și schimbările prin care a trecut România, dialogul atinge teme care ne definesc ca societate. 

Ce ne place să vedem, să ascultăm și să citim? Ce s-a schimbat în gusturile și valorile românilor? Și cât de mult ne spune cultura cei care suntem astăzi?

Aflați sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 11:00, pe DCNews!

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bogdan bucur
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