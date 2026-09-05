Horoscop 7-13 septembrie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente din următoarea săptămână.

Săptămâna viitoare ne aduce evenimente astrologice cu impact pe termen lung. Atât la nivel individual, cât și colectiv.

Pe 10 septembrie, astrele au trei vești pentru noi.

Mercur își începe tranzitul în semnul Balanței, unde va rămâne până pe 30 septembrie. Disponibilitatea noastră pentru negocieri și discursuri diplomate va fi în creștere. Ce-i drept, ne vom confrunta și cu dificultatea de a lua o decizie pentru că vom dori să îi mulțumim pe toți.

Venus intră în Scorpion. Un tranzit memorabil pentru că va avea parte și de o retrogradare. Tot ce ține de iubire și bani va deveni mult mai complicat. Relațiile vor fi testate, vom dramatiza mai mult și vom avea tendințe extremiste.

Tot joi, Uranus își începe retrogradarea în semnul Gemenilor. Care va da peste cap planurilor multor nativi Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești.

Luna Nouă din Fecioară de pe 11 septembrie poate reprezenta prilejul perfect pentru a deveni mai organizați, disciplinați și interesați de optimizarea bugetului.

La finalul săptămânii, Mercur va avea parte de o opoziție cu Neptun și de un trigon cu Uranus. Risc de confuzie în comunicare, informații distorsionate. Dar și un discurs mai neconvențional.

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre aceste evenimente și previziunile pentru toate zodiile, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată duminică, 6 septembrie, începând cu ora 12.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.