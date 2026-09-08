Spitalele mici și eSănătateaMea. Horațiu Moldovan și Constantin Poiană, la DC Medical și DC News

Horațiu Moldovan și Constantin Poiană, la interviurile DC News și DC Medical

Ce se schimbă în spitalele mici și pentru pacienți? Horațiu Moldovan și Constantin Poiană explică provocările și soluțiile din sănătate.

Conf. univ. dr. Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, și Constantin Poiană, managerul Spitalului "Prof. Dr. Eduard Apetrei" din Buhuși, sunt invitați la DC Medical și DC News.

Vor rezista spitalele mici în contexul noilor modificări din sistemul medical?

Care sunt soluțiile prin care acestea pot rămâne funcționale și eficiente pentru comunitățile pe care le deservesc.

Ce se întâmplă cu platforma eSănătateaMea, la o săptămână de la lansare.

Emisiunea va fi difuzată marți, 8 septembrie, de la ora 17:00, pe:

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