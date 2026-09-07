Sănătatea creierului, între prevenție și noile tehnologii. Prof. dr. Dafin Mureșanu, la DC Medical și DC News

Sănătatea creierului trebuie să devină o prioritate, iar România are nevoie de o strategie care să meargă dincolo de tratamentul bolilor neurologice. Este mesajul transmis de prof. dr. Dafin Mureșanu, președintele Federației Europene a Societăților de Neuroreabilitare, la finalul celei de-a 21-a ediții a Școlii Internaționale de Vară de Neurologie, desfășurată la Eforie Nord.

Peste 400 de neurologi, cercetători și tineri medici din România și din străinătate au participat, timp de patru zile, la evenimentul organizat în format hibrid, unde au fost prezentate cele mai noi direcții din neurologie și neuroreabilitare.

În centrul discuțiilor s-au aflat medicina personalizată, noile tehnologii și terapiile moderne, dar și o temă care privește întreaga societate: cum putem proteja creierul înainte ca boala să apară.

Alături de jurnalistul Val Vâlcu, prof. dr. Dafin Mureșanu, ne-a vorbit despre:

Sănătatea creierului, prioritară

"Însuși conceptul de sănătate a creierului încearcă să ordoneze, pe de o parte, ceea ce știm și ceea ce avem de înțeles în continuare despre cum funcționează creierul, despre ceea ce ar trebui făcut pentru a-l menține la parametrii de funcționare și despre sistemul nostru de sănătate: în ce măsură poate, în formatul actual, să rămână performant și ce am putea face pentru a-l menține performant"

Bolile cardivasculare și cerebrovasculare, mortalitate ridicată

"Să ne gândim doar că 52% din cauzele de mortalitate sunt atribuite, pe bună dreptate, patologiei cardiovasculare și cerebrovasculare, ceea ce este imens pentru România.

Incidența și prevalența accidentelor vasculare cerebrale și, sigur, a episoadelor acute coronariene sunt mult mai mari în partea noastră de Europă, comparativ cu vestul Europei"

Ce trebuie să facem pentru sănătatea creierului

"Foarte important este comportamentul nostru. De aceea este ușor să spui și să dai sfaturi. Mult mai greu este să încerci să te apropii de persoană, să te apropii de semenul tău, de om, considerându-l în realitatea lui nemijlocită.

Oamenii sunt foarte diferiți. Poți să dai sfaturi generale și, sigur, trebuie să te încadrezi într-un cadru general"

Telefonul și stimularea permanentă, impact asupra creierului

"Acum, în fiecare clipă, creierul este stimulat. Mișcare cu picioarele mai puțin, dar cu creierul permanent: butonare, telefon. Nu îi dăm niciun minut de pauză"

Progrese în tratarea AVC-ului

"Există o fereastră de ore în care poate fi activat tratamentul de urgență, tratamentul în faza acută, care se referă la recanalizare și reperfuzie"

Bolile neurologice rare

"Pentru bolile rare avem o capacitate extraordinară să facem diagnostice. Avem și soluții terapeutice. Dar stăm prost la capitolul gestionarea pacienților și diagnostic. Și aici avem multe de făcut apropo de aceste boli rare"

Emisiunea va fi difuzată marți, 8 septembrie, de la ora 11:00, pe:

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