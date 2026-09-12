Horoscop 14-20 septembrie 2026. Lilith intră în Capricorn. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii - VIDEO

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente din următoarea săptămână.

Principalul eveniment astrologic al săptămânii este tranzitul lui Lilith în semnul Capricornului. Acesta va debuta pe 14 septembrie și se va finaliza pe 11 iunie 2027.

Lilith, cunoscută și ca Luna Neagră, reprezintă aspectele subconștiente ale psihicului nostru, dorințele reprimate și instinctele primare. Este punctul cel mai îndepărtat unde ajunge Luna în rotația sa în jurul Pământului. În astrologie, Luna este responsabilă de emoțiile noastre. Deci atunci când acestea sunt departe, nu mai avem acces la ele. Și putem deveni foarte rebeli sau nesupuși.

Arhetipul Capricornului este cel al autorității, structurii, organizării, durității, detașării.

Tot săptămâna viitoare, Mercur din Balanță va face o opoziție cu Saturn din Berbec. Aspect care va provoca limitări, întârzieri, probleme de comunicare și dubii legate de propriul intelect.

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre aceste evenimente și previziunile pentru toate zodiile, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată duminică, 13 septembrie, începând cu ora 12.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.