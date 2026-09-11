Partidul care poate decide soarta noului guvern. Chirieac: Atunci am avea un guvern relativ stabil

Guvernul Bolojan în ședință Foto: gov.ro

Analistul politic Bogdan Chirieac a spus în ce condiții ar putea România să aibă un guvern relativ stabil.

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre rolul UDMR în formarea unui nou guvern și a spus că o eventuală alianță cu PSD ar putea asigura stabilitatea politică.

„În acest moment, cheia este la UDMR. Dacă UDMR merge alături de PSD, atunci se strânge de un guvern. (...) Gândiți-vă că toți independenții din Parlament, care au intrat inițial în SOS și în POT și care au plecat de acolo, nu sunt dispuși la alegeri anticipate. Nu au nicio siguranță că ar mai prinde un mandat. Nici nu ar ști unde să prindă un mandat.

Cred că un partid și o grupare politică vor anticipate: AUR și cred că acum ar vrea și PNL, și USR - nu s-ar da în lături de la anticipate. Din PNL nu toată lumea, fiindcă acolo pe liste au intrat și oameni puși de Nicolae Ciucă, de partid, oameni vechi.

Ilie Bolojan și-ar face lista integral cu oamenii săi, nu ar scăpa unul. Un liberal conservator nu ar intra pe lista făcută de Bolojan. Asta înseamnă că cel puțin jumătate dintre PNL-iști nu și-ar dori așa ceva.

Domnul Dominic Fritz a spus că e dispus la alegeri anticipate, dar dacă UDMR ar merge cu PSD, atunci am avea un guvern relativ stabil”, a spus Bogdan Chirieac.

Ce ar fi trebuit să facă președintele Nicușor Dan

Întrebat de jurnalista Violeta Romanescu ce rol mai are președintele Nicușor Dan în acest moment, care ezită să vină cu o propunere, analistul politic a răspuns că acesta ar fi trebuit să ofere partidelor o alternativă clară după căderea Guvernului Bolojan: să lase partidele să încerce să formeze un guvern, iar în cazul unui eșec, să convoace alegeri anticipate. În opinia analistului politic, o astfel de abordare ar fi evitat actuala instabilitate politică.

„Din punctul meu de vedere, când a căzut în mod neinspirat Guvernul Bolojan la moțiunea de cenzură, că nu a fost un moment bine calculat, cred că trebuia să anunțe: „Voi lua primul partid din Parlament și îi dau să facă majoritate. Dacă îl picați, dau al doilea partid, care este AUR. Dacă îl picați, vă dau alegeri anticipate”, și atunci vă asigur că nu am fi trecut prin ce am trecut acum și nu ar fi fost această instabilitate”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.