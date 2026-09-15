Protest masiv al fermierilor în Piața Victoriei, marți. Jandarmii organizează filtre și echipe de dialog. Update: Ce reclamă agricultorii

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Fermierii adunați în fața Guvernului solicită măsuri urgente din partea decidenților pentru problemele cu care se confruntă. Ei acuză executivul că politicile de austeritate din ultimul an pun în pericol afacerile agricole și chiar le împing spre faliment.

Update:

Mai mulți fermieri au acordat scurte interviuri postului de televiziune Realitatea Plus și au reclamat probleme majore în agricultură, atât din cauza măsurilor de austeritate, cât și din cauza creșterii prețului la carburanți.

Știrea inițială:

Fermierii vor depunde o listă de revendicări privitoare la gestionarea focarelor de pestă și variolă ovină și vor solicita oprirea sacrificărilor și acordarea despăgubirilor pentru efectivele afectate, conform Realitatea Plus.

Jandarmii care vor asigura ordinea la protestul din Piața Victoriei vor avea grijă ca acțiunea să se desfășoare fără incidente și au cerut din partea participanților o colaborare permanentă cu forțele de ordine. La locul manifestației vor exista echipe speciale de dialog din partea Jandarmeriei, care vor purta veste albastre.

„În acest context, în vederea desfășurării fără riscuri în planul ordinii și siguranței publice a manifestației, subliniem importanța existenței unui dialog și a unei bune colaborări între participanți și forțele de ordine. Facem precizarea că, la locul de desfășurare a activității, Jandarmeria Capitalei va avea echipe de dialog cu veste inscripționate, de culoare albastră, care au rolul de a asigura dialogul permanent cu participanții la această adunare publică”, a transmis Jandarmeria Română.

De asemenea, jandarmii le recomandă fermierilor care observă comportamente neadecvate să anunțe forțele de ordine astfel încât elementele perturbatoare să fie izolate. Jandarmii încearcă prin aceste măsuri să prevină anumite tensiuni, cum s-a întâmplat la protestul precedent din vară, când forțele de ordine au fost nevoite să intervină cu gaze lacrimogene.

„Din rațiuni de siguranță publică, forțele de ordine nu vor permite accesul la adunarea publică al persoanelor care au asupra lor obiecte contondente folosite de anumite categorii socio-profesionale care și-au anunțat participarea la protest. Sub un alt aspect, forțele de jandarmerie, poliție și alte autorități cu atribuții în contextul acestei adunări publice vor institui filtre la intrările în municipiul București, pentru a verifica legalitatea transporturilor de animale și produse agroalimentare”, a mai transmis Jandarmeria Capitalei.