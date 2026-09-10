Alertă la granița României cu Ucraina: Ținte aeriene, detectate în apropierea Insulei Șerpilor. Update: MApN, precizări

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MApN a anunțat că radarul militar a detectat un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei României cu Ucraina, în zona Insulei Șerpilor.

Update:

MApN a anunțat că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta aeriană din nordul județului Tulcea a încetat la ora 16:45.

„În continuarea informației de presă transmise anterior privind țintele aeriene identificate în apropiere de Insula Șerpilor, facem următoarele precizări:

Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Alerta aeriană în nordul județului Tulcea a încetat la ora 16.45”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

Știre inițială

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că a fost detectat un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei României. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, iar două aeronave F-18 și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT au fost ridicate pentru monitorizarea situației.

„Joi, 10 septembrie, în jurul orei 15.00, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene ce evoluau în proximitatea frontierei României cu Ucraina, în apropiere de Insula Șerpilor.

Centrul Național Militar de Comandă (N) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert, în jurul orei 15.50.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT, al Forțelor Aeriene Române, au decolat pentru monitorizarea situației.

Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile”, a transmis Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat de presă.

Nu este primul incident de acest fel. În contextul războiului din Ucraina, România a fost alertată în repetate rânduri din cauza dronelor și a fragmentelor de dronă provenite din atacurile rusești asupra Ucrainei, în apropierea graniței. Au existat atât cazuri în care dronele au pătruns în spațiul aerian românesc, cât și situații în care fragmentele de dronă au fost descoperite pe teritoriul țării.

Tot astăzi turiștii au semnalat existența unor fragmente de dronă pe plaja Corbu din Constanța, iar autoritățile au securizat zona. O echipă EOD a Forțelor Navale Române a verificat resturile și a confirmat că acestea nu aveau încărcătură explozivă.