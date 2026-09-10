Prețul zahărului, la niveluri record, din cauza fenomenului El Nino. Cum vor fi afectați românii și ce alte scumpiri vor vedea la raft

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Zahărul a atins prețuri record din cauza intensificării fenomenului El Nino. Scumpirile se vor reflecta și în buzunarele românilor, spun experții.

Prețurile zahărului au crescut cu 21,5% în august, marcând cea mai puternică creștere lunară din octombrie 2010, când a crescut cu 24%. Totodată, indicele prețurilor alimentelor al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură a crescut, de asemenea, în august, pe fondul unor creșteri generalizate, conduse de zahăr. Prețurile mai mari se vor vedea pe rafturile magazinelor din România, în scurt timp, spun experții. Noile scumpiri vor veni într-un moment în care românii deja plătesc mai mult pentru carburanți și facturi, făcând cu greu față cheltuielilor lunare.

„Creșterea a reflectat așteptările privind randamentele mai mici de sfeclă de zahăr în Uniunea Europeană din cauza vremii nefavorabile, îngrijorările cu privire la impactul fenomenului El Nino asupra perspectivelor de producție în principalele țări producătoare din Asia, producția mai mică de zahăr din Brazilia și anunțul Indiei privind importurile de zahăr brut fără taxe vamale”, a declarat Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură în raportul său recent.

De ce s-a scumpit zahărul

Potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, creșterea prețurilor zahărului este legată de mai mulți factori, care, împreună, împing prețurile de pe piață.

Creșterea prețurilor zahărului reflectă o schimbare a așteptărilor privind oferta globală, potrivit lui William Osnato, directorul de cercetare și analiză a datelor despre mărfuri la Barchart. Osnato a declarat pentru CNBC că daunele aduse culturilor de sfeclă de zahăr din Europa în timpul valului de căldură din vară au fost unul dintre cei mai importanți factori imediați. Sfecla de zahăr este cultivată în aceleași locuri și cam în aceeași perioadă ca porumbul și grâul, așa că valul de căldură poate afecta semnificativ producția de zahăr.

„Acest lucru a fost luat în considerare în ultima lună. Așadar, o serie de organizații și-au redus estimările de producție”, a spus Osnato.

Cel mai recent bilanț referitor la zahăr al Comisiei Europene estimează o scădere a producției UE de 19%, la 13,4 milioane de tone metrice, în anul de comercializare 2026/27, față de 16,6 milioane de tone în 2025/26.

Vicepreședintele ANCMMR: Ne așteptăm să se bulverseze toate prețurile în zona de băuturi răcoritoare și în zona de produse de cofetărie, patiserie

Astfel, potrivit economiștilor, scumpirea zahărului se va vedea în toată industria alimentară. Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR) spune că în curând românii ar putea găsi la raft zahăr cu 20% mai scump. Și asta nu este tot. Vom avea prețuri mai mari și la dulciuri, produse de patiserie, dar și la băuturi răcoritoare, mai spune acesta.

„Probabil, va crește undeva cu, să zic, 20%, asta însemnând că o să fie 4,50 lei, poate, kilogramul. Ne așteptăm, cumva, să se bulverseze toate prețurile în zona de băuturi răcoritoare și în zona de produse de cofetărie, patiserie”, a declarat Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România, pentru Digi 24.

În România, consumul de zahăr a rămas stabil în ultimii ani: 8 kilograme de persoană pe an. Totuși, producția de zahăr din sfeclă a scăzut, așa că țara noastră importă mult din țări precum Germania, Polonia, Franța și Cehia. În acest moment, în România mai există doar doi producători de zahăr, care acoperă mai puțin de un sfert din cerere.

Noile scumpiri vor veni într-o perioadă în care România trece deja printr-o criză economico-socială profundă, cauzată și de instabilitatea politică din țară. Datele INS arată că puterea de cumpărare a românilor a scăzut considerabil în ultima perioadă. De altfel, la începutul lunii august, și președintele PSD, Sorin Grindeanu, avertiza că "românii se uită de două ori înainte să pună ceva în coș" și că "avem nevoie urgentă de un Guvern cu puteri depline".