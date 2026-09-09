Abateri grave la un depozit de legume din Ilfov: ANSVSA i-a interzis activitatea. Tone de legume ”din România”, retrase

Foto ilustrativ: Pixabay

ANSVSA anunță că a depistat abateri grave în județul Ilfov. A luat decizia interzicerii activității și a retras peste 15 tone de legume.

”Inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și Pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), prin intermediul DSVSA Ilfov, au desfășurat o acțiune de control mixt ce a vizat patru societăți comerciale cu profil logistic din județul Ilfov. Operatorii economici verificați desfășurau activități de recepție, depozitare și livrare către marile platforme comerciale a legumelor promovate ca fiind de origine România.

În urma abaterilor grave constatate, inspectorii de specialitate au aplicat două amenzi contravenționale în valoare totală de 24.000 de lei și au dispus interzicerea activității pentru o societate comercială care opera un depozit frigorific și o unitate de ambalare. Totodată, au fost prelevate probe de laborator pentru determinarea prezenței reziduurilor de pesticide.

Pentru protejarea sănătății consumatorilor și combaterea fraudelor comerciale, ANSVSA a retras definitiv din circuitul comercial o cantitate totală de 15.364 kg de produse neconforme” anunță un comunicat de presă al ANSVSA.

Ce au identificat inspectorii ANSVSA

” Substituirea originii produselor : Identificarea unui lot de ardei Kapia roșu etichetat în mod fals ca având origine România, deși provenea în realitate din Uzbekistan.

: Identificarea unui lot de ardei Kapia roșu etichetat în mod fals ca având origine România, deși provenea în realitate din Uzbekistan. Absența elementelor de identificare : Restul stocurilor de legume nu dețineau niciun element de identificare, fapt ce a făcut imposibilă demonstrarea trasabilității acestora.

: Restul stocurilor de legume nu dețineau niciun element de identificare, fapt ce a făcut imposibilă demonstrarea trasabilității acestora. Igiena necorespunzătoare a spațiilor destinate depozitării alimentelor” conform ANSVSA.

Ce legume au fost retrase

Legumele retrase de pe piață și dirijate spre distrugere sau confiscare includ următoarele sortimente: ardei Kapia roșu (lotul cu origine substituită), roșii, roșii prunișoară, ardei gras, castraveți cornichon și varză albă.

Referitor la această acțiune, președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu, a declarat: ”Nu tolerăm nicio formă de fraudă alimentară și nicio tentativă de inducere în eroare a consumatorilor prin falsificarea originii produselor. Retragerea acestor cantități mari de legume și oprirea activității depozitului logistic reprezintă un semnal ferm: siguranța alimentară și respectarea trasabilității sunt priorități absolute zero, iar inspectorii noștri vor rămâne intransigenți pe întreg lanțul de distribuție”.