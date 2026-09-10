Nou incident la metrou: O tânără de 25 de ani ar fi încercat să se sinucidă în stația Ștefan cel Mare

O posibilă tentativă de suicid a avut loc, joi dimineaţa, în staţia de metrou Ştefan Cel Mare.

O posibilă tentativă de suicid a avut loc, joi dimineaţa, în jurul orei 8:15, în staţia de metrou Ştefan Cel Mare, firul 2. O femeie de aproximativ 25 de ani a fost lovită de metrou, fiind găsită inconștientă de echipajele de intervenție care au ajuns la fața locului.

"În urmă cu scurt timp am intervenit la stația de metrou Ștefan cel Mare, unde o persoană a fost lovită de metrou. După deconectarea rețelei de la sursa de electricitate, echipajele de intervenție au extras victima de sub metrou, aceasta (femeie, aproximativ 25 ani) fiind inconștienta, cu multiple traumatisme. La caz acționează 2 echipaje SMURD, Detașamentul Special de Salvatori și 1 autospecială de stingere", au transmis reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (ISU).

Precizările polițiștilor: Cum ar fi ajuns femeia pe șinele de metrou

"Astăzi, 10 septembrie 2026, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Brigada de Poliție pentru Transportul Public a fost sesizată, în jurul orei 08:15, cu privire la faptul că, în stația de metrou Ștefan cel Mare, o persoană ar fi fost surprinsă și accidentată de către tren.

La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiști din cadrul structurii, iar din primele verificări, s-a stabilit că, în timp ce se afla în incinta stației Stefan cel Mare, o femeie, în vârstă de 24 de ani, ar fi coborât în calea de rulare a trenului, moment în care ar fi fost surprinsă și accidentată de către acesta.

De asemenea, la adresă s-au deplasat și echipaje de prim-ajutor, acestea intervenind pentru extragerea persoanei în cauză. La acest moment, activitățile sunt în dinamică, iar cercetările sunt continuate de Brigada de Poliție pentru Transportul Public - Serviciul Poliție Metrou, pentru a stabili cu exactitate condițiile în care s-a produs incidentul", a transmis Poliția Capitalei.

Metrorex: Circulaţia trenurilor de metrou a fost reluată în condiţii normale

Circulaţia trenurilor de metrou a fost reluată în condiţii normale începând cu ora 8:44, informează Metrorex.

Circulaţia trenurilor de metrou fusese reorganizată joi dimineaţa ca urmare incidentului din staţia Ştefan cel Mare. În consecință, în mai multe stații s-a format aglomerație.

Potrivit sursei citate, organele abilitate, împreună cu Metrorex vor deschide o anchetă pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul, transmite Agerpres.

În ultimii ani au fost tot mai multe tentative de suicid la metrou. În unele cazuri, oamenii nu au mai putut fi salvați. Psihologul Radu Leca a explicat anterior la DC NEWS cum ajung oamenii să facă un asemenea gest final.

Unul dintre cele mai șocante cazuri produse la metrou rămâne însă cel al tinerei care a murit în anul 2017 după ce a fost împinsă de o femeie pe șinele de metrou din stația Dristor.