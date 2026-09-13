13 septembrie, Ziua Pompierilor. Activităţi speciale la sediul MAI. Nicuşor Dan, mesaj de felicitări

Sursa foto: Agerpres

Ziua Pompierilor este marcată în 2026 cu o serie de activităţi speciale la sediul MAI. Preşedintele Nicuşor Dan a dat un mesaj de felicitări.

"Duminică, 13 septembrie, marcăm Ziua Pompierilor din România , un moment cu o însemnătate aparte pentru întreaga comunitate a salvatorilor de profesie, în care celebrăm 178 de ani de tradiție, curaj și devotament.

Cu această ocazie, în intervalul 16:00 – 20:00, în parcarea Ministerului Afacerilor Interne, vor fi organizate o expoziție de tehnică și activități demonstrative, prin care ne dorim să aducem mai aproape de oameni misiunile, valorile și povestea pompierilor, dar și să promovăm comportamentele responsabile și măsurile de prevenire și protecție.

La finalul zilei, va fi organizată „Retragerea cu torțe” , moment simbolic destinat cinstirii memoriei militarilor căzuți la datorie pe câmpul de luptă. Activitatea va începe la ora 20:00, cu plecare din parcarea sediului Ministerului Afacerilor Interne și deplasare pe traseul: Calea Victoriei, Splaiul Independenței și Detașamentul de Pompieri „Mihai Vodă”.", a transmis IGSU într-un comunicat de presă.

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj de felicitări

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj pentru pompierii români.

"România celebrează astăzi Ziua Pompierilor, pentru a onora curajul și sacrificiile celor care, cu profesionalism și simț al datoriei, își asumă misiuni dintre cele mai riscante pentru a salva vieți și a proteja comunități.

Situațiile de urgență impun evaluări corecte și rapide, decizii clare și intervenții bine organizate. Trăim într-o perioadă în care riscurile devin tot mai complexe și mai greu de anticipat. Războiul din vecinătatea României, incendiile de vegetație, inundațiile, fenomenele meteorologice extreme, accidentele tehnologice și amenințările asupra infrastructurilor critice ne obligă să privim protecția civilă ca pe o componentă esențială a securității naționale.

Pompierii sunt în prima linie a acestui efort, iar contribuțiile lor sunt decisive în gestionarea situațiilor de urgență. Profesionalismul pompierilor români este recunoscut și dincolo de granițele țării, iar implicarea și solidaritatea de care au dat dovadă sunt impresionante. Participarea la misiuni internaționale și europene de protecție civilă confirmă capacitatea României de a fi un partener pe care alte state și comunități se pot baza cu toată încrederea atunci când se confruntă cu situații dramatice.

România are nevoie de o cultură modernă a rezilienței. Oamenii trebuie să știe cum să acționeze în situații de criză, iar pregătirea trebuie să înceapă în instituții, în școli, în comunitățile locale și în fiecare familie.

Este, așadar, necesar să continuăm investițiile în instruire, în infrastructură și în tehnologii inovatoare. Inteligența artificială, dronele, sistemele de avertizare timpurie, de comunicații și soluțiile avansate de intervenție trebuie să devină instrumente firești ale protecției civile moderne.

Însă dincolo de toate acestea, succesul oricărei misiuni de salvare se bazează pe spiritul de sacrificiu și pe solidaritatea umană. Iar pompierii demonstrează, prin fiecare misiune dusă la bun sfârșit, ce înseamnă să fii în serviciul oamenilor și al țării, iar, pentru aceasta, merită întreaga noastră recunoștință.

La mulți ani pompierilor români!", a declarat preşedintele Nicuşor Dan, conform Administraţiei Prezidenţiale.

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a rezumat ce înseamnă să fii pompier

"Sunt unii oameni care, atunci când pentru cineva începe cea mai grea zi din viață, își pun echipamentul și pornesc la drum. Spre incendii, accidente, inundații, situații în care fiecare secundă contează și în care, uneori, riscul nu mai poate fi măsurat. Aceștia sunt pompierii.

A fi pompier înseamnă mai mult decât o uniformă. Înseamnă curaj, disciplină, responsabilitate și, mai presus de toate, să alegi să salvezi vieți, chiar și atunci când propria ta viață poate fi pusă în pericol.

În spatele fiecărui pompier se află însă și o familie. O familie care așteaptă, care își face griji, care știe că telefonul poate suna oricând și că omul drag poate pleca într-o misiune din care nu știe cum se va întoarce.

Astăzi îi celebrăm pe toți pompierii României – pe cei care sunt în misiune, pe cei care au fost și pe cei care au dus până la capăt această profesie cu sacrificiul suprem.

Le mulțumim pentru fiecare viață salvată, pentru fiecare intervenție și pentru fiecare moment în care au ales să fie acolo unde era nevoie de ei.

La mulți ani, pompierilor români!

Respect pentru curajul vostru.

Respect pentru sacrificiul vostru.

Respect pentru familiile care vă sunt alături", a transmis DSU pe Facebook.