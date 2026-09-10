Adevărata amenințare a inteligenței artificiale (IA). Marius Luican: „Consumatorul nu mai are cum să scape” / video

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Marius Luican, fondator și general manager al Reveal Marketing Research, a vorbit într-un interviu exclusiv la DC News despre pericolele pe care inteligența artificială le poate avea asupra cetățenilor dintr-un stat, dar și despre riscurile utilizării acestei tehnologii în scopuri negative de către țări neprietenoase care dețin un acces avansat la astfel de sisteme.

Într-un dialog la interviurile DC News, cu jurnalistul Val Vâlcu Marius Luican a precizat că, în prezent, inteligența artificială are capacitatea de a segmenta populația după sute de criterii, iar consumatorul „nu mai are cum să scape și devine captiv“ dacă se dorește manipularea sa.

„În comunicarea clasică, pe care am trăiat-o până acum câțiva ani, în momentul în care noi generam o segmentare, acea grupă o defineam după un număr de caracteristici. Țineam cote ale acelui eșantion, că erau femei, că erau bărbați, că aveau vârsta cuprinsă într-un anumit interval, că erau credincioși, că aveau studii superioare etc. Setam astfel de cote și de caracteristici și aveam un număr relativ limitat.

În momentul în care folosești o sculă de inteligență artificială, ai posibilitatea de a utiliza sute de astfel de criterii. Așa se face că ajungi cu un mesaj, pe care astăzi îl poți și compune cu ajutorul inteligenței artificiale, care este la un nivel de manipulare în care consumatorul sau electorul nu mai are cum să scape. Această mini-targetare, făcută cu un nivel de detaliu atât de mare, îți generează un alegător captiv 100%“, a precizat Marius Luican la DC News.

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Marius Luican: Statul român trebuie să investească

El a adăugat că țările trebuie să investească masiv în apărarea în fața pericolului exercitat de inteligența artificială, atât cea care acționează din proprie inițiativă, cât mai ales cea care e utilizată de țările care au acces total la IA.

„Dacă manipularea asta o face IA din proprie inițiativă?“, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„E nevoie ca fiecare stat să-și genereze infrastructura de apărare, pentru că suntem expuși unor realități în care posibilitatea de a pierde controlul total asupra fenomenului din interiorul unei țări este foarte mare. Astăzi, sunt doar 2-3 națiuni care au acces la inteligența artificială în adevăratul sens al cuvântului“, a explicat Luican.

Deși unele companii private pot provoca un prejudiciu major prin utilizarea inteligenței artificiale, potrivit lui Marius Luican, lucrurile devin cu adevărat grave atunci când este vizată „siguranța națională“.

„Dacă ne gândim la posibilitatea ca România sau altă țară să fie agresate de un alt stat cu acces puternic la astfel de tehnologii, pericolele sunt și mai mari. Aici, singurul lucru pe care putem să-l spunem e că instituțiile statului român trebuie să investească în aceste tehnologii, fiindcă, astăzi, în mediul online, absolut orice este posibil. Toate sculele necesare din perspectivă tehnică, acum 3-5 ani poate nu erau atât de funcționale și accesibile, dar astăzi sunt și funcționale și accesibile“, a concluzionatMarius Luican.

Marius Luican, despre fenomenul Călin Georgescu

În același interviu de la DC News, Marius Luican a dat exemplul alegerilor din anul 2024, când Călin Georgescu a reușit să capaciteze o mare parte din populație prin mesaje foarte bine țintite în mediul online.

„Să ne amintim după ce s-au afișat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale și erau discuțiile alea: „Băi, voi știți cine e Călin Georgescu?“. Unii ziceau „Habar nu am! Nu am auzit de el!“ dar alții spuneau „Da, noi îl știm, îl urmărim de atâta timp. E plin Internetul de informații cu el“. Era plin, dar era plin numai pentru unii. Pentru alții nu era“, a spus Marius Luican.

Marius Luican a ținut însă să precizeze că ceea ce s-a făcut din punctul de vedere al propagandei electorale, deși a fost imoral, nu a fost ilegal, iar inteligența artificială are în prezent capacitatea de a targeta electoratul cu o precizie mult mai mare, chiar la nivel de individ.