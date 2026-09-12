Omar Hayssam, luat în custodie publică în vederea îndepărtării de pe teritoriul României

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Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) transmite că, în cazul lui Omar Hayssam, a fost dispusă măsura luării în custodie publică pentru o perioadă de 30 de zile, în vederea îndepărtării sub escortă de pe teritoriul României.

Într-un comunicat de presă remis redacției DC News, Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) precizează că întreprinde toate demersurile în vederea îndepărtării lui Omar Hayssam de pe teritoriul României.

„Față de cetățeanul străin a fost dispusă măsura luării în custodie publică pentru o perioadă de 30 de zile, în vederea îndepărtării sub escortă de pe teritoriul României.

Având în vedere starea sa de sănătate, măsura se execută în prezent sub pază și supraveghere permanentă în cadrul unei unități spitalicești, unde primește îngrijirile medicale necesare.

La finalizarea internării medicale, persoana va fi transferată într-un centru de cazare al IGI pentru continuarea procedurilor, în vederea returnării“, a transmis Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI).

Reamintim că Omar Hayssam a fost eliberat din Penitenciarul Jilava, din decizia definitivă a Tribunalului Ilfov de ieri, 11 septembrie, după 11 ani de închisoare. El a fost preluat de polițiștii pentru imigrări la ieșirea din închisoare.

„La data de 11 septembrie 2026, ca urmare a eliberării dintr-o unitate penitenciară a unui cetățean străin care nu deține cetățenia română și nu are reglementat un drept de ședere pe teritoriul României, acesta va fi preluat de polițiștii de imigrări.

În exercitarea competențelor legale, polițiștii Inspectoratului General pentru Imigrări vor efectua verificările necesare pentru stabilirea situației juridice a persoanei, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În funcție de situația juridică constatată și de condițiile prevăzute de lege, vor fi dispuse și puse în aplicare măsurile legale corespunzătoare“, transmitea, ieri, Inspectoratul General pentru Imigrări.