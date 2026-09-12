Sterilizări gratuite în masă pentru pisici, în Ilfov 

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Direcția Protecția Animalelor CJ Ilfov, în colaborare cu Fundația Susy Utzinger din Elveția, organizează o campanie amplă de sterilizări gratuite pentru pisici.

Campania va avea loc în localitățile Mogoșoaia, Jilava și Domnești, astfel:



- 21–22 septembrie la Mogoșoaia;

- 29–30 septembrie la Jilava;

- 1–2 octombrie la Domnești.



„Primăvara și toamnă plouă la propriu cu pui de pisică. Doar că ei nu pică din cer. Sunt aruncați pur și simplu de oamenii care nu și-au castrat pisicile. Este important să conștientizăm că sterilizarea previne suferința. Venim cu această campanie în sprijinul oamenilor și al animalelor. Pentru că această campanie nu înseamnă doar 300 de pisici sterilizate gratuit. Înseamnă combaterea abandonului, empatie față de viață, civilizație”, spune Anita Ciucur, coordonator Protecția Animalelor Ilfov, într-un comunicat remis DC News.



„Dacă vrem să reducem cu adevărat numărul animalelor care ajung să sufere pe străzi, trebuie să prevenim nașterea puilor nedoriți. Sterilizarea este soluția cea mai eficienta, iar rezultatele pe termen lung sunt posibile atunci când organizațiile pentru protecția animalelor lucrează împreună cu autorități responsabile, care înțeleg problema și se implică activ în rezolvarea ei. Ne bucurăm să avem în Consiliul Județean Ilfov un astfel de partener și să putem contribui împreună la o schimbare reală pentru pisicile din comunitățile locale", declară Susy Utzinger, fondatoarea Fundației Susy Utzinger pentru Bunăstarea Animalelor.



În ultimii ani, în Ilfov, au fost sterilizate gratuit aproape 20.000 de animale, câini și pisici. Acțiunile de acest tip continuă. În România, abandonul animalelor se pedepsește cu amendă de până la 12.000 de lei.



De peste 25 de ani, Fundația Susy Utzinger (SUST) abordează cauzele problemelor din protecția animalelor, prin proiecte pe termen lung. Cu o rețea de peste 300 de parteneri (adăposturi, organizații și echipe veterinare), SUST oferă sterilizări, asistență veterinară, sprijin pentru adăposturi, formare, educație, ajutor de urgență și donații de hrană și materiale. În România, în peste 15 ani, fundația a realizat peste 100.000 de sterilizări, prevenind nașterea puilor nedoriți și reducând suferința animalelor.