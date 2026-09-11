Ebola se extinde în RDC: Un nou focar, într-o provincie fără legătură cu zonele deja afectate

Refugiați adunați pentru a asculta și afla informații despre prevenirea virusului Ebola, în tabăra CECA din Mambasa, provincia Ituri, Republica Democrată Congo, 25 august 2026. Sursa foto: Agerpres/ rol ilustrativ

Epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo se extinde într-o nouă zonă a țării, după confirmarea unui caz în provincia Sud-Ubangi, situată în nord-vest.

Focarul de Ebola din Republica Democratică Congo (RDC) s-a extins în provincia Sud-Ubangi din nord-vestul ţării, unde a fost confirmat un caz, au anunţat joi autorităţile locale, citate vineri de agenţia de presă Xinhua.

Ebola ajunge într-o provincie fără legătură directă cu focarele existente

Guvernatorul interimar al provinciei Sud-Ubangi, Jean-Rene Galekwa Vundawe, a declarat într-un comunicat că testele de laborator au confirmat prezenţa virusului Ebola (tulpina Bundibugyo), într-o probă, ceea ce a determinat autorităţile să declare un focar în provincie.

Sud-Ubangi nu se învecinează cu niciuna dintre cele şase provincii în care au fost raportate anterior cazuri confirmate de Ebola - Ituri, Kivu de Nord, Kivu de Sud, Haut-Uele, Tshopo şi Bas-Uele.

Autorităţile nu au dezvăluit sursa infecţiei sau vreo legătură epidemiologică cunoscută cu focarul existent.

Galekwa a afirmat că autorităţile vor continua să sporească monitorizarea, să asigure tratamentul pacienţilor şi să depună eforturi pentru a întrerupe lanţurile de transmitere, potrivit Agerpres.

Conform celor mai recente cifre oficiale, RDC a înregistrat 6.843 de cazuri confirmate de Ebola până la data de 8 septembrie, dintre care 3.310 decese şi 1.611 pacienţi vindecaţi, rata de mortalitate situându-se la 48,4%. Totuși, numărul cazurilor de Ebola ar putea fi de până la trei ori mai mare decât cifra oficială, a avertizat, în luna august, agenţia de sănătate publică a Uniunii Africane (UA).

Cea mai mare și mortală epidemie de Ebola după cea din Africa de Vest (2014-2016). OMS: E nevoie de mai multe paturi și asistenți medicali

Focarul actual, declarat în luna mai, a devenit cea mai mare şi mai mortală epidemie de Ebola înregistrată vreodată în ţară şi a doua ca amploare la nivel mondial, după epidemia din Africa de Vest, din perioada 2014-2016.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunțat că 1.600 de paturi în plus sunt necesare în RD Congo pentru pacienții cu Ebola. Ele ar trebui amenajate şi în afara provinciei Ituri, focarul iniţial al epidemiei.

În acest moment există 59 de centre de tratament, care conțin 1.400 de paturi în această ţară a doua ca suprafaţă din Africa, a zis expertul OMS în logistică Luca Fontana, revenit dintr-o misiune în Congo. Este nevoie de 1.600 de paturi suplimentare, a adăugat el. De asemenea, numărul asistenţilor sanitari trebuie crescut semnificativ, de la 4.000 la 9.000.