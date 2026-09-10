Harry și Meghan, „fericiți” din nou pe pământ britanic: Archie și Lilibet au început deja școala

Imagine cu Prințul Harry și Meghan Markle. Sursa foto: Agerpres

Ducele și ducesa de Sussex au lăsat în urmă viața din California și s-au restabilit pe pământ britanic. Potrivit relatărilor din presa internațională, cei doi sunt „fericiți că s-au întors” acasă, iar în aceste prime săptămâni toată energia lor merge către cei doi copii, prințul Archie și prințesa Lilibet, pentru a-i sprijini să se adapteze la noul lor stil de viață.

Archie, care a împlinit șapte ani, și micuța Lilibet, în vârstă de patru ani, au intrat deja în băncile școlii din Marea Britanie. Trecerea a fost una rapidă: întreaga familie a traversat oceanul dinspre Statele Unite în urmă cu doar două săptămâni, notează revista People, citată de Agerpres.

Apropiații cuplului susțin că focusul celor doi părinți rămâne exclusiv pe confortul micuților: „a fost şi rămâne prioritatea lor. Restul se va aranja de la sine când va veni momentul potrivit”.

Adaptarea nu este deloc simplă după anii petrecuți în California: „Sunt multe lucruri de făcut. Tocmai ce s-au mutat la capătul celălalt al planetei şi au avut mult de muncă ajutând copiii să se acomodeze”, au adăugat aceleași surse. „Se vor concentra asupra acestui lucru şi în continuare. Sunt foarte fericiţi că au revenit”.

Scântei noi între Sussex și Palat: Scandalul Jocurilor Invictus și scrisoarea de la Regele Charles

Revenirea pe pământ britanic nu vine însă la pachet cu o reconciliere liniștită. Vine pe fondul unor fricțiuni tot mai evidente cu Palatul Buckingham. Ultima dispută a pornit de la o scrisoare oficială redactată la cererea regelui Charles al III-lea, trimisă după ce Uganda a anunțat brusc că iese din Jocurile Invictus, competiția internațională pentru veterani militari fondată chiar de prințul Harry.

Scrisoarea emisă de Lordul Chamberlain a fost comunicată ducilor de Sussex cu doar 60 de minute înainte de a fi trimisă presei și i-ar fi lăsat fără timp de reacție. Din culise se transmite că Harry și Meghan contestă termenii folosiți în document și insistă să fie numiți „figuri publice”, și nu particulari sau „persoane fizice”.

Decizia Ugandei a fost explicată în termeni extrem de duri de către comandantul armatei, generalul Muhoozi Kainerugaba. Acesta a motivat boicotul prin „aberaţia cu Harry şi Meghan” și a ținut să puncteze tranșant că statul său „nu va participa la niciun eveniment” care nu se bucură de „aprobarea” regelui.

William și Kate își continuă misiunile oficiale: apariție neanunțată la Liverpool

În timp ce sosirea ducilor de Sussex ține primele pagini ale tabloidelor, prințul și prințesa de Wales își urmează calendarul public. William și Kate au călătorit joi la Liverpool, unde prințul de Wales a prezentat un ghid practic destinat prevenirii suicidului în mediul sportiv.

Prințesa Kate a apărut pe neașteptate alături de soțul ei pe stadionul celor de la Everton FC, gest prin care și-a arătat susținerea pentru proiectul de sănătate mintală „On Your Side”.

Britanicii rămân sceptici: doar 16% îi mai vor înapoi ca membri activi

Trecerea a șase ani de la ruptura zgomotoasă prin care Harry și Meghan au renunțat la atribuțiile regale pentru independență financiară în SUA nu a șters complet resentimentele din rândul publicului britanic.

Datele unei cercetări recente realizate de YouGov indică o barieră: abia 16% dintre britanici susțin ideea ca Harry și Meghan să revină la îndatoririle regale permanente. În contrapondere, peste jumătate dintre cei chestionați, 51%, refuză categoric reintegrarea lor în rândul membrilor activi ai monarhiei.