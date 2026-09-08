Harry și Meghan, „surprinși” de scrisoarea trimisă de Regele Charles ce le clarifică statutul

Imagine cu Prințul Harry și Meghan Markle. Sursa foto: Agerpres

Un purtător de cuvânt al Ducele și Ducesei de Sussex spune că cei doi au fost surprinși să vadă o scrisoare trimisă în numele Regelui Charles, prin care se clarifica faptul că Prințul Harry și Meghan au rămas membri ai familiei regale fără atribuții active.

Purtătorul de cuvânt a declarat că cei doi, care s-au mutat recent înapoi în Regatul Unit, „au fost puțin surprinși că nu au fost informați despre acest lucru în prealabil”, notează BBC. Însă surse regale susțin că Prințul Harry și Meghan au luat la cunoștință despre scrisoare, trimisă luni după-amiază, înainte ca aceasta să fie făcută publică. De asemenea, se înțelege că un comitet de securitate, care include reprezentanți ai Ministerului de Interne (Home Office), se reunește săptămâna aceasta pentru a analiza nivelul de protecție finanțată din bani publici care ar trebui acordat cuplului de Sussex, care locuiește în prezent în Regatul Unit.

Comitetul Executiv pentru Regali și VIP-uri, cunoscut sub numele de Ravec, decide măsurile de securitate pentru membrii familiei regale și figurile publice, iar Prințul Harry s-a plâns anterior în legătură cu lipsa unei protecții polițienești adecvate în Regatul Unit. Ministerul de Interne nu comentează astfel de procese decizionale și este puțin probabil să dezvăluie rezultatul unei asemenea întâlniri.

„Sistemul de securitate și protecție al guvernului britanic este riguros și proporțional. Politica noastră de lungă durată este de a nu furniza informații detaliate despre aceste aranjamente, deoarece acest lucru ar putea compromite integritatea lor și ar afecta securitatea persoanelor”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne, conform sursei citate.

În ceea ce privește faptul că Prințul Harry și Meghan au fost „surprinși” de mesajul transmis luni de Rege, se înțelege că acest lucru reflectă timpul scurt pe care l-au avut la dispoziție pentru a răspunde. Se crede că aceștia au văzut scrisoarea cu doar aproximativ o oră înainte ca ji să fie trimisă mass-mediei. Se pare că, până în momentul în care echipa sa a reușit să ia legătura cu Prințul Harry, scrisoarea era aproape publicată. Scrisoarea, trimisă în numele Regelui, a precizat statutul de membri fără atribuții active ai Familiei Regale pentru Prințul Harry și Meghan, care s-au întors luna trecută din California împreună cu copiii lor, Archie și Lilibet.

Prințul Harry și Meghan rămân „cetățeni de rând”

Aceștia nu vor putea folosi în continuare titlurile de „Alteța Sa Regală” și rămân „cetățeni de rând”, se arată în scrisoarea trimisă în numele Regelui de către Lordul Chamberlain, un înalt oficial al Palatului. Scrisoarea a fost trimisă echipei Prințului Harry, departamentelor guvernamentale, oficialilor militari și Lorzilor Locotenenți, potrivit unor surse de la Palat. Această scrisoare clarifică faptul că orice angajament sau eveniment onorat de cuplul de Sussex va fi efectuat cu titlu privat și că aceștia nu vor reprezenta Familia Regală.

Acest demers pare a fi un avertisment ferm, care clarifică faptul că orice vizită a Prințului Harry și a lui Meghan nu trebuie tratată drept un angajament regal. Aceasta vine înaintea a ceea ce se preconizează a fi apariții publice ale cuplului de Sussex în această toamnă, pe măsură ce se stabilesc în Regatul Unit și își susțin organizațiile de caritate. Mesajul din partea Regelui subliniază că poziția convenită în 2020, atunci când cei doi au părăsit Regatul Unit, așa-numitul Acord de la Sandringham, rămâne în vigoare.

Aceasta a exclus orice statut de „jumătate înăuntru, jumătate afară”, astfel încât Harry și Meghan să nu își poată urmări propriile interese comerciale în timp ce continuă să fie membri activi ai familiei regale. „Este bine știut că în ianuarie 2020 Ducele și Ducesa au renunțat la îndeplinirea atribuțiilor reprezentative în numele Suveranului și nu mai sunt membri activi ai Familiei Regale”, se arată în scrisoare. Aceasta adaugă: „Munca de caritate a Ducelui și a Ducesei este o chestiune personală pentru amândoi și este desfășurată cu titlu privat”. Se așteaptă ca Prințul Harry să își susțină organizațiile caritabile, inclusiv Jocurile Invictus, care urmează să se desfășoare anul viitor la Birmingham. Au existat relatări conform cărora Meghan ia în considerare o revenire la actorie.

În legătură cu securitatea, scrisoarea trimisă în numele Regelui menționează: „Orice probleme de securitate operațională ar trebui să fie direcționate în continuare către autoritățile de poliție relevante”.

Jurnalista Alison Boshoff, de la Daily Mail, a scris recent că Prințul Harry este hotărât să-și refacă legăturile cu țara natală și că atât el, cât și Meghan, au înțeles că trebuie să aibă o relație bună cu tatăl lui Harry, regele Charles al III-lea, pentru a-și recâștiga statutul internațional și pentru a-și relansa carierele, care traversează o perioadă dificilă în Statele Unite.