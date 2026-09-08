Premierul din Renania de Nord-Westfalia vrea examinarea opțiunilor de interzicere a AfD, după victoria răsunătoare din Saxonia-Anhalt

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Hendrik Wüst, premierul din Renania de Nord-Westfalia, pledează pentru înființarea unui grup de lucru care să examineze AfD, după ce partidul condus de Alice Weidel a obținut o victorie răsunătoare în landul Saxonia-Anhalt.

Hendrik Wüst, premierul landului Renania de Nord-Westfalia, solicită într-o postare publicată pe pagina sa de X înființarea unui grup de lucru comun federal-statal pentru a aborda implicațiile constituționale ale relației cu AfD și potențialele sale consecințe.

„Avertisment împotriva deciziilor pripite privind o interdicție a AfD, deoarece interzicerea unui partid politic poate fi doar o ultimă soluție dacă vrem să ne protejăm constituția”, a precizat Wüst pe X.

„Acum trebuie să existe o structură în care aceste probleme să fie examinate cu atenție, profesional și temeinic de către guvernele federale și de stat”, a adăugat el.

Potrivit acestuia, grupul de lucru ar trebui să includă Oficiul pentru Protecția Constituției, precum și avocați constituționaliști și alți experți de la nivel federal și de land.

„Problema generală este cum ar trebui statul să trateze un partid în conformitate cu dreptul constituțional care urmărește obiective anticonstituționale, cel puțin în unele state federale”, a declarat politicianul CDU.

Măsura ar putea duce la o martirizare a Alternativei pentru Germania (AfD)

Liderul CSU, Markus Söder, a reacționat cu scepticism la propunere, după o ședință de cabinet la München, potrivit Welt.

„Deși înțeleg dorința fundamentală de a evita AfD, realitatea este că este greu de aplicat în temeiul dreptului constituțional”, a declarat el. Söder a adăugat că există pericolul ca AfD să primească un nou statut de martir.

AfD trebuie confruntată cu politicile sale, a mai precizat politicianul.

Deși CSU nu va respinge fundamental discuțiile într-un grup de lucru comun federal-land, „aceasta nu este nimic mai mult decât o expresie a incertitudinii”, a subliniat Söder.

„Într-o democrație, trebuie să lucrezi cu mijloace democratice, iar calea democratică înseamnă să te pregătești pentru următoarele alegeri diferit față de Saxonia-Anhalt, găsind argumente mai clare”, a mai spus acesta, adăugând că CSU nu crede că o interzicere ar funcționa.

AfD a câștigat detașat alegerile din Saxonia-Anhalt

La alegerile de duminică din Saxonia-Anhalt, Alternativa pentru Germania s-a clasat pe primul loc după ce a obținut aproape 44% din voturi. Victoria a provocat un cutremur pe scena politică din Germania iar AfD se află, așa cum a explicat analistul de politică externă Ștefan Popescu pentru DC News, la porțile guvernării în Saxonia-Anhalt.

Totuși, la un protest de luni seara față de triumful Alternativei pentru Germania (AfD), doar câteva mii de berlinezi au manifestat în fața Porții Brandenburg.