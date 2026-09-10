Summit BRICS în India: Putin, Xi, Modi și Iranul se reunesc pe fondul tensiunilor globale

Președintele rus, Vladimir Putin, alături de președintele chinez, Xi Jinping. Sursa foto: Agerpres

India găzduiește summitul BRICS, unde lideri precum Vladimir Putin, Xi Jinping și Masoud Pezeshkian sunt așteptați să discute despre tensiunile geopolitice și relațiile internaționale.

India găzduieşte în acest weekend lideri importanţi din blocul diplomatic BRICS - inclusiv pe cei din Rusia şi Iran - la un summit ce are loc în pline turbulenţe geopolitice globale, de la conflictul din Orientul Mijlociu până la războiul din Ucraina, relatează joi AFP.

Preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său iranian, Masoud Pezeshkian, sunt aşteptaţi să sosească în capitala Indiei de vineri şi amândoi urmează să poarte discuţii cu premierul Narendra Modi.

De asemenea, preşedintele chinez Xi Jinping este aşteptat să efectueze prima sa vizită în India din 2019, deşi participarea sa la reuniunea BRICS încă nu a fost confirmată oficial de Beijing. Un astfel de demers ar marca o nouă etapă importantă în lenta apropiere dintre cele două ţări rivale, la şase ani după o confruntare militară sângeroasă la graniţa lor disputată din Himalaya.

Forumul BRICS a fost înfiinţat în 2009 pentru a reuni marile economii emergente - Brazilia, Rusia, India şi China, cărora li s-a alăturat ulterior Africa de Sud - în afara instituţiilor dominate de Statele Unite şi de puterile occidentale, precum G7.

De atunci, grupul s-a extins, incluzând acum Iranul, Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite; preşedintele Emiratelor, Mohammed bin Zayed, este şi el aşteptat în India.

Capitala indiană - unde marile artere au fost decorate cu fotografii ale premierului Modi afişând un zâmbet larg - va fi scena unui amplu dispozitiv al forţelor de securitate începând de vineri.

Conflictul deschis izbucnit în Orientul Mijlociu la sfârşitul lunii februarie în urma loviturilor americane şi israeliene asupra Iranului - precum şi impactul acestuia asupra preţurilor petrolului şi gazelor - este de aşteptat să ocupe un loc central în discuţiile de la New Delhi.

În cadrul unei reuniuni a Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OCS) desfăşurate în Kârgâzstan la începutul acestei luni, preşedintele iranian a îndemnat Washingtonul să revină la masa negocierilor, într-un apel lansat în prezenţa omologilor săi chinez şi rus.

Ambele ţări, hotărâte să contracareze hegemonia SUA, continuă să întreţină relaţii comerciale cu Iranul, în pofida repetatelor ameninţări cu sancţiuni din partea lui Donald Trump, aminteşte AFP.

"Linie de falie"

Poziţia lor contrastează însă cu cea a altor membri BRICS - în special Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite - care manifestă ostilitate faţă de Teheran.

"Războiul cu Iranul pune la încercare coeziunea grupului", afirmă Shilan Shah, de la centrul de analiză Capital Economics. "Faptul că în mai miniştrii de externe din BRICS nu au reuşit să emită o declaraţie comună ilustrează dificultatea de a armoniza poziţiile divergente ale membrilor cu privire la Orientul Mijlociu", a remarcat economistul.

"Acest conflict va reprezenta principala linie de falie în cadrul summitului", anticipează Harsh V. Pant, de la Observer Research Foundation, un centru de analiză apropiat de guvernul indian.

Ţara gazdă a summitului, India, menţine relaţii cordiale cu Iranul, dar are grijă să păstreze un echilibru delicat în legăturile sale cu Washingtonul.

La şase luni după ultima vizită a preşedintelui rus în India, discuţiile programate pentru vineri între Putin şi Modi vor servi de asemenea drept test pentru soliditatea relaţiei dintre cele două ţări. În calitate de aliat tradiţional al Rusiei, India a continuat să importe petrol din această ţară, în pofida sancţiunilor impuse de Statele Unite, care susţin că aceste achiziţii finanţează războiul Moscovei împotriva Ucrainei.

Narendra Modi, care anterior evitase să condamne în mod deschis invazia rusă, i-a cerut "prietenului" său Vladimir Putin la summitul OCS precedent să găsească o cale de ieşire din conflict - un apel salutat imediat de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Reuniunea din acest weekend ar putea prilejui totodată discuţii dificile privind dominaţia economică a Chinei, în contextul în care aceasta îşi "inundă" partenerii din BRICS - începând cu India - cu propriile exporturi.

"Se preconizează că Beijingul va profita de acest summit pentru a promova schimburile comerciale între statele membre, însă unii ar putea percepe iniţiativa doar ca pe o încercare a Chinei de a-şi promova propriile interese", a menţionat Shah.

Deficitul comercial al Indiei în relaţia cu China a atins un nivel record de 112 miliarde de dolari în cursul anului fiscal 2025-2026, conform Agerpres.

Summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS): Putin, Xi și Modi, față în față cu rivalitățile tot mai greu de ascuns

Liderii BRICS trebuie să se vadă și la OCS. Următorul summit din acest an are loc la Bișkek și are următorul motto: Împreună pentru pace, dezvoltare și prosperitate durabile.

Xi, Putin și Modi vor fi însoțiți de președintele iranian și de liderii Pakistanului, Uzbekistanului, Belarusului, Kazahstanului, printre alții.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan, secretarul general al Națiunilor Unite Antonio Guterres și secretarul general al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), Kao Kim Hourn, sunt, de asemenea, așteptați să participe la summit.

Potrivit Institutului Australian de Poitici Strategice (ASPI), Organizația de Cooperare de la Shanghai (SCO), aflată acum la a 25-a ediție, se confruntă cu rivalități și tensiuni interne care devin din ce în ce mai greu de ascuns.

OCS pare să aibă un simbolism geopolitic ridicat și o relevanță reală scăzută, cel puțin pe frontul politic și de securitate. În ciuda structurii sale antiteroriste regionale și a exercițiilor militare ale Misiunii de Pace dintre țările membre OCS, agenda de securitate a organizației a fost slabă, cu foarte puține rezultate concrete, notează ASPI.

În acest sens este dat exemplul conflictului dintre China și India.

„Acesta este un conflict de lungă durată, care precede OCS cu decenii și erupe periodic în ciocniri la granița lor disputată. Cea mai recentă a avut loc în 2020 și a fost neobișnuit de violentă, provocând primele victime rezultate în urma unor astfel de ciocniri în ultimele decenii și aruncând relația într-un impas. Discuțiile din această lună au înregistrat unele progrese, dar elementele fundamentale ale conflictului de frontieră vor rămâne probabil nerezolvate“, notează Institutul.

De asemenea, ASPI vorbește despre creșterea și puterea Chinei, care a complicat echilibrul de securitate pentru țări precum India, care își gestionează cu atenție angajamentele cu SCO ca un act de echilibru diplomatic fin între Washington, Beijing și Moscova.

Deși comerțul în cadrul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (SCO) a înregistrat o creștere semnificativă și a ajuns la aproximativ 725 de miliarde de dolari în 2024, acordul de principiu din 2025 privind înființarea unei Bănci de Dezvoltare SCO reflectă eforturile Beijingului de a extinde utilizarea yuanului și de a crea o alternativă economică la instituțiile financiare occidentale post-Bretton Woods.

Institutul Australian de Poitici Strategice (ASPI) precizează însă că proiectul este frânat de tensiuni interne și interese divergente. Pe de o parte, Rusia sprijină cu ezitare această bancă de teama că China îi va submina influența în Asia Centrală, motiv pentru care a preferat istoric axarea SCO pe securitate. În același timp, India rămâne sceptică față de hegemonia regională a Chinei și refuză transformarea organizației într-un bloc anti-occidental și menține legături strânse cu instituțiile financiare din Vest.

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