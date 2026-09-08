Rusia anunţă că negocierile de pace se pot relua, dar luptele nu se opresc

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Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, spune că nu vede necesară oprirea luptelor cu Ucraina, chiar dacă s-ar relua negocierile de pace.

"Lupte şi diplomaţie. Nu văd niciun motiv să nu se poată desfăşura în paralel şi simultan, aşa cum s-a întâmplat pe parcursul istoriei", a spus Serghei Lavrov într-un interviu acordat televiziunii de stat de la Moscova.

Motivul invocat de Lavrov este "înşelăciunea" suferită de Rusia în 2022. Lavrov spune că în 2022 Rusia a acceptat, ca un gest de "bunăvoinţă", retragerea trupelor din apropierea Kievului, iar la schimb ar fi trebuit să se ajungă la un acord de pace în urma negocierilor de la Istanbul.

Acordul de pace, spune Rusia, era aproape convenit atunci, dar la cererea Washingtonului şi a premierului britanic Boris Johnson, totul a fost abandonat de Kiev.

Conform versiunii Kievului, acordul nerealizat în cele din urmă cuprindea clauze care cereau Ucrainei să adopte un statut de neutralitate geopolitică, în special să nu adere la NATO, să-şi limiteze capacităţile militare şi să acorde un statut special provinciilor din estul ţării, clauze faţă de care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat categoric opoziţia.

După ce Kievul a respins în final respectivul acord de pace în termenii negociaţi, preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia nu va înceta să-şi urmărească obiectivele militare pe parcursul negocierilor de pace ulterioare, a mai spus Lavrov în interviul acordat televiziunii publice ruse. "Această politică rămâne în vigoare şi astăzi", a adăugat el.

Rusia continuă discuţiile cu SUA

Mai devreme marţi, când preşedintele rus Vladimir Putin a avut o convorbire telefonică cu omologul său american Donald Trump, şeful diplomaţiei ruse a declarat că Rusia va continua discuţiile cu SUA asupra unei soluţionări negociate a conflictului din Ucraina, întrucât, a susţinut el, Washingtonul acceptă realitatea de pe teren şi respinge aderarea Ucrainei la NATO.

Emisarii lui Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, care au fost sâmbătă la Moscova şi duminică Kiev, "recunosc aceste puncte fundamentale şi încearcă să joace un rol constructiv", a adăugat Lavrov.

În convorbirea lor de marţi, Putin şi Trump au discutat cu "toată sinceritatea" despre conflictul din Ucraina, a afirmat la rândul său consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov.

De partea sa, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că negociatorii ruşi, ucraineni şi americani s-ar putea întâlni chiar luna aceasta pentru a aborda soluţionarea negociată a războiului, dar Rusia este mai rezervată, considerând că încă este "prea devreme" pentru a discuta în mod concret despre o astfel de întâlnire.

În aceeaşi convorbire, Trump a cerut o încetare rapidă a operaţiunilor militare, a recunoscut consilierul de politică externă al lui Putin, adăugând că preşedintele rus i-a prezentat omologului său american o "analiză obiectivă şi detaliată" a situaţiei de pe frontul ucrainean.

Vladimir Putin a susţinut în mod repetat că armata sa înaintează pe acest front şi că ocuparea întregii regiuni Donbas din estul Ucrainei este doar o chestiune de timp.

În discuţia cu Trump, el "a subliniat ceea ce americanii ar putea face în mod realist pentru a pune rapid capăt ostilităţilor" şi a asigurat că Rusia nu are "niciun plan agresiv" faţă de Europa, a adăugat Uşakov.