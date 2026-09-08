A fost stabilită data alegerilor legislative anticipate din Serbia. Ambiția președintelui Vucic după luni de proteste studențești

Aleksandar Vucic, președintele Serbiei. Sursa Foto: Agerpres

Data alegerilor anticipate din Serbia a fost anunțată. Este un fapt cerut de mult timp de o mișcare de protest studențească. Președintele Vucic va dizolva Parlamentul, dar are un plan după această mișcare.

Alegerile parlamentare anticipate din Serbia se vor organiza pe 25 octombrie 2026, a anunţat marţi seară preşedintele sârb Aleksandar Vucic, transmite AFP.

Într-un interviu acordat televiziunii de stat RTS, președintele Vucic a mai spus că va semna miercuri decretul de dizolvare a parlamentului, pentru a convoca formal alegerile anticipate, scrutin pe care l-a promis deja luna trecută.

"Cred că, în cele din urmă, după alegeri, vom reuşi să ieşim din această criză", a menționat preşedintele naţionalist sârb, care se confruntă cu proteste de stradă organizate de opoziţia pro-occidentală, notează Le Monde.

Vucic afirmă că protestele sunt dirijate din Occident. Bruxelles îl acuză de subminarea democrației

De menționat faptul că Vucic acuză că manifestațiile stradale din Serbia sunt dirijate din Occident, în timp ce este acuzat la Bruxelles de subminarea democraţiei, scăderea libertăţii presei, ineficienţa luptei contra corupţiei, dar şi pentru refuzul Belgradului de a se ralia sancţiunilor impuse Rusiei de Uniunea Europeană, asta întimp ce țara vrea să adere la blocul comunitar.

Protestele studenţilor susţinători ai opoziţiei au fost alimentate şi de un accident survenit la gara din Novi Sad, unde prăbuşirea unui acoperiş a omorât 16 persoane în noiembrie 2024. Protestatarii acuză că acest accident este o ilustrare a corupţiei.

Între timp, mişcarea de protest pare că şi-a pierdut din avânt, însă studenţii au spus că îşi vor prezenta propria listă de candidaţi la alegerile anticipate de pe 25 octombrie 2026.

Planul lui Vucic

Ales preşedinte în 2017, apoi reales în 2022 pentru încă un mandat de cinci ani, Aleksandar Vucic a promis recent că va demisiona imediat după convocarea oficială a alegerilor legislative. Scopul? Vucic are în plan de a-şi lansa campania, sugerând astfel ambiţia sa de a reveni în funcţia de prim-ministru, pe care a ocupat-o înainte să fie preşedintele Serbiei.