Serbia, în stradă: Manifestații împotriva preşedintelui Vucic

Aleksandar Vucic, președintele Serbiei. Sursa Foto: Agerpres

Mii de oameni au protestat la Kraljevo, în Serbia, la o zi după ce președintele Aleksandar Vucic a anunțat că ar putea demisiona în următoarele săptămâni, pe fondul protestelor anticorupție.

Câteva mii de persoane s-au adunat duminică la Kraljevo, în centrul Serbiei, la o zi după ce preşedintele sârb Aleksandar Vucic a anunţat că intenţionează să demisioneze în "câteva săptămâni", după mai bine de un an de proteste conduse de studenţi, notează AFP.

Organizate de studenţi, manifestaţiile care denunţă corupţia zguduie Serbia de când 16 persoane şi-au pierdut viaţa în urma prăbuşirii, în noiembrie 2024, a copertinei gării din Novi Sad, al doilea oraş ca mărime din ţară.

Apelurile pentru o anchetă s-au transformat în dorința pentru anticipate

Apelurile iniţiale pentru o anchetă transparentă s-au transformat în cereri pentru organizarea de alegeri anticipate.

La Kraljevo, manifestanţii nu au reacţionat direct la declaraţiile lui Vucic, dar au afirmat că lupta lor va continua.

"Libertatea este aproape", a strigat în faţa mulţimii Nemanja Karovic, un profesor din Belgrad, de la o tribună instalată în piaţa principală.

"Studenţii sunt pe cale să câştige. Sunt student, nu un duşman al statului", a continuat Lazar Stevanovic, un student la agronomie.

Aleksandar Vucic, care domină scena politică sârbă de peste un deceniu, i-a acuzat în repetate rânduri pe manifestanţi că sunt agenţi străini care încearcă să răstoarne guvernul.

"Voi mai fi preşedinte doar pentru câteva săptămâni, apoi voi demisiona", a declarat el sâmbătă, fără a oferi mai multe detalii şi fără a stabili o dată pentru eventuale alegeri.

De câteva luni, el vehiculează, de asemenea, ideea alegerilor anticipate şi posibilei sale plecări de la preşedinţie, în timp ce Belgradul vuieşte de zvonuri conform cărora ar lua în calcul să încerce să devină din nou prim-ministru, conform Agerpres.

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