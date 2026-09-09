Trump salută 'seara foarte bună' a extremei drepte din Germania, după victoria sa de duminică

Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Donald Trump a salutat marți victoria extremei drepte în Germania duminică, văzând în aceasta 'o seară foarte bună' pentru 'Partidul Populist', în mod evident o referire la Alternativa pentru Germania (AfD), notează AFP.

'Wow! Partidul Populist din Germania tocmai a avut o seară foarte bună. În sfârșit, s-au săturat de regulile și reglementările absolut oribile în materie de imigrație care au dăunat atât de mult Germaniei. SUNT ÎN DEPLINÃ ASCENSIUNE și nu se vor mai lăsa călcați în picioare!', a scris președintele american pe rețeaua sa Truth Social.

La sfârșitul mesajului său, el a scris și acronimul MGGA, o probabilă adaptare a propriului său slogan MAGA în 'Make Germany Great Again' ('Să facem Germania măreață din nou').

Deja principala forță de opoziție din țară, AfD, o formațiune anti-migranți și prorusă, a administrat duminică o înfrângere usturătoare conservatorilor (CDU) conduși de cancelarul Friedrich Merz, obținând aproape 44% din voturi față de 17% în Saxonia-Anhalt, un land defavorizat din fosta RDG.

Aceste rezultate au reprezentat un adevărat seism în Germania, țară care vede acum extrema dreaptă într-o poziție favorabilă pentru a conduce un land, o premieră după 1945.

Triumful electoral al AfD a fost deja salutat de numeroase figuri din sfera politică a lui Donald Trump, de la un fost ambasador în Germania până la Elon Musk.

Multimiliardarul, un susținător de lungă durată al AfD, a fost printre primii care au felicitat victoria partidului printr-un răsunător 'Bravo!', ca răspuns la o postare pe X a lui Alice Weidel, co-președinta partidului de extremă dreaptă german, precizează Agerpres.