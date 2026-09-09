Donald Trump, o nouă dispută comercială cu partea canadiană

Donald Trump a amenințat că va complica viața companiilor canadiene prin blocarea accesului acestora la un program de achiziții publice după ce Ottawa a ripostat la suprataxele vamale impuse de Statele Unite, notează AFP

'Dau instrucțiuni (...) să se ia toate măsurile necesare pentru a retrage produsele de origine canadiană' dintr-un program de contracte multianuale între furnizori privați și cumpărători din sectorul public, a scris șeful statului american pe platforma sa Truth Social.

Această piață poate reprezenta până la 50 de miliarde de dolari pe an, a afirmat el.

Cei doi vecini sunt angajați într-un conflict comercial marcat de noi taxe vamale asupra anumitor produse.

Cele ale Canadei au intrat în vigoare marți.

Prin vizarea pieței achizițiilor publice, guvernul american ar putea penaliza exporturile canadiene care până acum fuseseră scutite de suprataxe, a estimat pentru AFP Ryan Majerus, avocat specializat în drept comercial. (Agerpres)