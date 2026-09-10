Sute de pelerini hasidici au ajuns în Moldova, pentru a merge în Ucraina

Avioane cu evrei ultraordocși au aterizat la Chișinău, aceștia urmând să se deplaseze spre orașul ucrainean, Uman, unde este înhumat un rabin important pentru aceștia și pentru a sărbătorii începutul Anul Nou Evreiesc.

Pelerinii spun că se bucură că pot ajunge la Uman, la mormântul rabinului Nachman de Brațlav, unul dintre cei mai importanți lideri spirituali ai iudaismului hasidic. Acolo, aceștia vor participa la rugăciuni și ritualuri religioase și spun că se vor ruga inclusiv pentru pace.

Evreii adepți ai curentului religios hasidic participă anual la un pelerinaj în orașul ucrainean Uman pentru a marca Anul Nou Evreiesc, în perioada 11 - 13 septembrie. Tranzitarea lor prin Aeroportul Chișinău este organizată după o pauză de doi ani, dar fără curse charter.

De la Chișinău, aceștia își vor continua călătoria pe cale terestră spre orașul Uman din Ucraina. Cele mai multe curse sunt din Israel, de la Tel Aviv, dar sunt programate zboruri și din București, Frankfurt, Londra și Varșovia, potrivit info1.md.