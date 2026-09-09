Proteste în toată Germania după victoria AfD. Partidul poate câștiga o nouă regiune

Protest împotriva AfD.Sursa Foto: Agerpres

AfD a provocat proteste în mai multe orașe din Germania după victoria istorică din Saxonia-Anhalt, în timp ce formațiunea de extremă dreapta este favorită în sondaje într-un alt land din fosta RDG.

Mii de germani au participat la manifestațiile organizate în mai multe orașe după rezultatul obținut de partidul Alternativa pentru Germania (AfD) în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt. Protestele au avut ca temă principală apărarea democrației și opoziția față de formațiunea de extremă dreapta, care a înregistrat duminică cea mai bună performanță a sa într-un scrutin regional.

La Berlin, protestatarii s-au strâns în zona Porții Brandenburg pentru o manifestație pașnică îndreptată împotriva AfD. Formațiunea, cunoscută pentru pozițiile sale anti-imigrație și favorabile Rusiei, susține, printre altele, deportarea în masă a solicitanților de azil și reducerea sprijinului public destinat energiei regenerabile și televiziunii publice, relatează The Guardian.

Rezultatul din Saxonia-Anhalt, land situat în estul Germaniei și care a făcut parte din fosta RDG, a propulsat AfD într-o poziție extrem de favorabilă înaintea următoarelor alegeri regionale. Scrutinele din Berlin și Mecklenburg-Pomerania Occidentală, land aflat la Marea Baltică, sunt programate pentru 20 septembrie.

Estimările privind participarea la protestul din capitala Germaniei au variat considerabil. Poliția a anunțat aproximativ 5.000 de participanți, în timp ce organizatorii au susținut că numărul acestora a depășit 14.000. Manifestația face parte dintr-o campanie menită să mobilizeze electoratul împotriva AfD.

Pe pancartele purtate de participanți au putut fi citite mesaje precum "Fascismul nu este o alternativă", "Opriți AfD-ul nazist: stop rasismului și reducerilor serviciilor sociale" și "Istoria ne privește".

"Nu trebuie să acceptăm în tăcere"

Protestul de la Berlin a avut loc cu mai puțin de două săptămâni înaintea alegerilor și a fost marcat de apeluri de mobilizare, participanții avertizând că rezultatul obținut de AfD nu trebuie să ducă la resemnare.

Formațiunea a obținut aproape 44% dintre voturi în Saxonia-Anhalt, cel mai ridicat scor înregistrat de o formațiune considerată extremistă după perioada nazistă. Jens-Christian Wagner, directorul memorialului fostului lagăr de concentrare nazist Buchenwald, a calificat rezultatul drept "o rușine care te umple de furie și consternare".

Wagner a atras atenția că AfD nu a reușit să obțină la limită majoritatea absolută, însă se află foarte aproape de a prelua conducerea landului. O eventuală instalare la putere a extremei drepte în Saxonia-Anhalt ar fi o premieră în Germania postbelică. Acest lucru "nu trebuie acceptat în tăcere", a transmis el.

Printre cei care au luat cuvântul s-a numărat și Max Schneller, în vârstă de 17 ani, membru al partidului de stânga Linke și originar din Saxonia-Anhalt. El a susținut că activiștii din land vor respinge orice tentativă a unui eventual guvern AfD de a discrimina sau viza minoritățile.

"Nu vom începe să ne clasificăm vecinii după origine, religie sau culoarea pielii. Suntem prea umani pentru a urî", a spus el în aplauzele puternice ale mulțimii.

Pentru a forma un guvern condus de candidatul său, Ulrich Siegmund, AfD mai are nevoie de sprijinul a trei parlamentari. Siegmund este cunoscut pentru stilul său combativ și pentru frecventele apariții în presă și încearcă să atragă de partea sa politicieni nemulțumiți din celelalte formațiuni, care ar putea decide configurația viitorului executiv regional.

Filiala AfD din Saxonia-Anhalt este clasificată din 2023 de serviciul german de informații interne drept o organizație de extremă dreapta. Autoritățile susțin că aceasta constituie un pericol pentru ordinea constituțională și pentru principiile democratice ale statului german.

Proteste împotriva AfD au avut loc și în alte localități. Sute de persoane s-au mobilizat la Potsdam, în apropiere de Berlin, iar manifestații au fost organizate și în Munster, Gottingen, Dresda, Aachen, Bamberg, Darmstadt, și Halberstadt, în Saxonia-Anhalt.

La Halle, al doilea oraș ca mărime al landului, organizații ale societății civile și grupări de stânga au instalat o tabără de protest care funcționează încă din ziua alegerilor.

AfD, favorită în Mecklenburg-Pomerania Occidentală

Succesul din Saxonia-Anhalt ar putea fi urmat de o nouă victorie electorală pentru AfD. În Mecklenburg-Pomerania Occidentală, formațiunea se află în fruntea sondajelor, cu aproximativ 35% din intențiile de vot.

Partidul Social-Democrat (SPD), condus în acest land de Manuela Schwesig, a redus însă diferența în ultimele luni. Formațiunea de centru-stânga a avut o evoluție puternică în sondaje pe parcursul verii și a trecut de pragul de 30%.

În Berlin, competiția electorală este mult mai strânsă. Mai multe partide se află într-o luptă pentru primul loc, în condițiile în care capitala este administrată în prezent de o alianță formată din Uniunea Creștin-Democrată (CDU) și SPD.

CDU, formațiunea cancelarului Friedrich Merz, are în prezent un avantaj redus, fiind creditată cu aproximativ 20% din intențiile de vot. Popularitatea scăzută a cancelarului este considerată unul dintre factorii care au contribuit la rezultatul slab al partidului în Saxonia-Anhalt.

În urma CDU se află la mică distanță Linke și AfD. Partidul de stânga și-a concentrat campania pe problema creșterii accelerate a prețurilor locuințelor. SPD și Verzii se situează în jurul pragului de 15%.

Friedrich Merz a anunțat că intenționează să rămână cancelar și să continue implementarea unui amplu program de reforme, chiar dacă măsurile sunt dificile și controversate. El susține că recâștigarea terenului pierdut în fața AfD depinde de redresarea economiei germane, cea mai mare din Europa, precum și de reformarea unui sistem de protecție socială aflat sub presiune.

SPD, formațiunea mai mică din coaliția de guvernare, a transmis însă că este pregătită să renunțe la unele dintre măsurile care au devenit nepopulare, în încercarea de a recâștiga sprijinul public pentru executiv.

Analiștii avertizează că divergențele dintre partidele aflate la guvernare ar putea accentua tensiunile și ar putea pune și mai mult în pericol stabilitatea unei coaliții deja fragile.

Victoria AfD în Saxonia-Anhalt îi îngrijorează pe germani. Aproape jumătate se opun unui guvern condus de extrema dreaptă

Aproape jumătate dintre germani se opun ca partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) să formeze un guvern în landul în Saxonia-Anhalt cu sprijinul altor partide, în pofida victoriei sale decisive în alegerile de duminică, potrivit unui sondaj de opinie reprezentativ YouGov, relatează marţi dpa.

Conform acestui sondaj, 36% dintre respondenţi au spus că AfD nu ar trebui "în niciun caz" să formeze un guvern cu sprijinul altor partide, în timp ce 11% au spus că sunt "mai degrabă împotrivă" ideii.

În schimb, un procent de 20% din cei intervievaţi au spus că AfD ar trebui "cu siguranţă" să formeze un guvern cu sprijinul altor partide, în timp ce 18% s-au declarat "mai degrabă favorabili".

AfD a câştigat alegerile de duminică din acest land german cu un avantaj considerabil, obţinând 43,8% din voturi, potrivit rezultatelor preliminare, şi încearcă să intre la guvernare. Nu are însă majoritatea pentru a guverna singur.

Uniunea Creştin-Democrată (CDU) a ieşit pe locul doi cu 17,2%, în timp ce Stânga, Verzii şi Social-Democraţii au obţinut fiecare în jur de 9%.

Alianţa populistă Sahra Wagenknecht (BSW) a intrat la limită în Parlamentul landului Saxonia-Anhalt, obţinând cu puţin peste 5%.

În acest context, nu este clar pentru moment cine va putea forma următorul guvern.

Conform aceluiaşi sondaj, aproximativ patru din zece respondenţi au spus că a fost greşit ca CDU să excludă cooperarea cu AfD în general, 24% spunând că a fost "complet greşit", iar 16% "mai degrabă greşit."

În schimb, 31% au spus că poziţia CDU a fost "complet corectă" şi 15% "mai degrabă corectă."

Doar câteva mii de nemți din Berlin au ieșit în stradă împotriva victoriei AfD în Saxonia-Anhalt.

Există mai puţin consens în legătură cu decizia CDU de a exclude cooperarea cu partidul Stânga, 41% declarând că această decizie a fost "complet greşită" sau "mai degrabă greşită", în timp ce 39% au spus că a fost corectă.

Sondajul YouGov a fost realizat pe un eşantion de 1.862 de persoane cu vârsta de 18 ani şi peste din Germania pe 7 septembrie.

Aproape jumătate dintre germani se opun ca partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) să formeze un guvern în landul în Saxonia-Anhalt cu sprijinul altor partide, în pofida victoriei sale decisive în alegerile de duminică, potrivit unui sondaj de opinie reprezentativ YouGov, relatează marţi dpa.

Conform acestui sondaj, 36% dintre respondenţi au spus că AfD nu ar trebui "în niciun caz" să formeze un guvern cu sprijinul altor partide, în timp ce 11% au spus că sunt "mai degrabă împotrivă" ideii.

În schimb, un procent de 20% din cei intervievaţi au spus că AfD ar trebui "cu siguranţă" să formeze un guvern cu sprijinul altor partide, în timp ce 18% s-au declarat "mai degrabă favorabili".

AfD a câştigat alegerile de duminică din acest land german cu un avantaj considerabil, obţinând 43,8% din voturi, potrivit rezultatelor preliminare, şi încearcă să intre la guvernare. Nu are însă majoritatea pentru a guverna singur.

Uniunea Creştin-Democrată (CDU) a ieşit pe locul doi cu 17,2%, în timp ce Stânga, Verzii şi Social-Democraţii au obţinut fiecare în jur de 9%.

Alianţa populistă Sahra Wagenknecht (BSW) a intrat la limită în Parlamentul landului Saxonia-Anhalt, obţinând cu puţin peste 5%.

În acest context, nu este clar pentru moment cine va putea forma următorul guvern.

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