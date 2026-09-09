UE își protejează piața: Noi reguli la licitațiile publice pentru a opri expansiunea companiilor chineze

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În efortul de a contracara puterea economică a Republicii Populare Chineze, Uniunea Europeană încurajează autoritățile din UE să cumpere mai multe bunuri și servicii interne „made în EU“ atunci când cheltuiesc bani publici.

Comisia Europeană a publicat miercuri propuneri pentru o revizuire amplă a regulilor de achiziții publice ale UE. Autoritățile naționale și organismele publice, cum ar fi școlile și spitalele, vor fi încurajate să cumpere bunuri și servicii fabricate în Europa. Nu vor exista însă cote obligatorii, scrie The Guardian.

Responsabilul principal al Comisiei Europene pentru politica industrială, Stéphane Séjourné, a declarat că regulamentul va oferi cumpărătorilor din sectorul public o mai mare certitudine juridică și claritate cu privire la achiziționarea de bunuri și servicii fabricate în Europa.

„Cumpărătorii pot avea o abordare mai preferențială față de ofertele europene [și] pot restricționa sau respinge ofertele din țările care nu au un acord de achiziții publice sau nu respectă regulile obligatorii în materie de achiziții publice la nivel internațional”, a spus el.

Achizițiile publice sunt estimate de oficialii UE la 15% din produsul intern brut al blocului comunitar, aproximativ 2,6 trilioane de euro pe an, și sunt văzute la Bruxelles ca o pârghie subutilizată, deja folosită de Washington și Beijing pentru a-și sprijini companiile naționale respective.

Noile reguli vor obliga cumpărătorii publici din UE să pună mai mult accent pe calitate și pe indicatori precum sustenabilitatea mediului și lanțurile de aprovizionare locale, în loc să opteze pentru cea mai ieftină ofertă.

UE, îngrijorată de incursiunile Beijingului pe piețele europene

Conform propunerilor, organismele publice vor fi obligate să acorde o pondere minimă de 30% calității atunci când elaborează condițiile de atribuire a unui contract sau să explice de ce au ales să ignore acest indicator.

Contractele cu utilizare intensivă a forței de muncă vor avea o pondere minimă de 50% pentru calitate, astfel încât cumpărătorii trebuie să asigure locuri de muncă decente atunci când atribuie contractul, nu doar cel mai mic preț.

Séjourné speră că propunerile vor încuraja un control democratic mai intens asupra cheltuirii banilor publici de către autoritățile locale.

Uniunea Europeană este îngrijorată de incursiunile pe care Beijingul le face pe piețele europene de transport și infrastructură, în special de firmele chineze care beneficiază de subvenții de stat care le fac mai ieftine decât alternativele europene.

Uniunea Europeană ar putea impune o nouă taxă pe produsele provenite din China

Confederațiile europene din sectorul textilelor au solicitat, astăzi, Comisiei Europene să stabilească la 10 euro per colet viitoarea taxă de manipulare pe care intenţionează să o introducă pentru coletele mici, care provin în principal din China.



În 2025, aproape 5,9 miliarde de colete mici (dintre care 93% din China) au intrat pe piaţa europeană, reprezentând peste 180 în fiecare secundă şi de patru ori mai mult decât în 2022.

Reamintim că, de la 1 iulie 2026, consumatorii din România plătesc prețuri mai mari pentru coletele comandate din afara Uniunii Europene, odată cu introducerea unor noi taxe.