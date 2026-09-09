Donald Trump a vorbit din nou cu Vladimir Putin. Preşedintele SUA spune că Rusia vrea un acord pentru încheierea războiului

Trump Putin - Sursa foto: Agerpres/Freepik. Colaj DCNews/Iulia Horovei

Donald Trump a avut "o conversaţie grozavă" cu preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, şi spune că acesta vrea un acord pentru încheierea războiului din Ucraina.

"Vrea să ajungă la o înţelegere, iar dacă (preşedintele ucrainean Volodimir) Zelenski doreşte să încheie un acord, ar fi foarte bine", le-a spus Trump jurnaliştilor înainte de a se îmbarca în Air Force One spre Dallas pentru a participa Convenţia Naţională Republicană.

Declaraţiile lui Donald trump vin la trei zile după ce emisarii săi, Steve Witkoff şi Jared Kushner, s-au întâlnit, pe rând, cu Vladimir Putin la Moscova şi cu Volodimir Zelenski la Kiev.

Steve Witkoff a subliniat că atât Rusia, cât şi Ucraina, trebuie să facă compromisuri pentru a găsi o cale de ieşire din război, iar Jared Kushner, ginerele lui Trump, a insistat că preşedintele american este "foarte hotărât să pună capăt acestui război şi vărsării de sânge" în urma căreia suferă atât de multe familii.

Marco Rubio propune o "foaie de parcurs" pentru încheierea războiului

Kremlinul a transmis miercuri că o "foaie de parcurs" pentru încheierea războiului din Ucraina, la care a făcut aluzie secretarul de stat american Marco Rubio, este deocamdată doar o propunere, dar sprijină ideea organizării unei noi întâlniri trilaterale, adică o nouă întâlnire între Rusia şi Ucraina mediată de SUA, după ce ultima reuniune de acest fel a fost în februarie, relatează agenţia EFE.

"În acest moment nu există, să spunem aşa, niciun un program sau foaie de parcurs formalizată. Există o iniţiativă generală, o voinţă politică comună, ce a fost confirmată, de a relua negocierile trilaterale", a explicat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, la conferinţa sa de presă zilnică. "Sperăm că în scurt timp aceste negocieri vor fi reluate. Rămânem în contact cu interlocutorii noştri americani", a adăugat el.

Anterior, secretarul de stat american Marco Rubio a descris drept "substanţiale" negocierile desfăşurate în weekend la Moscova şi Kiev de către emisarii preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner.

"Cred că există o oportunitate în următoarele săptămâni de a dezvolta o foaie de parcurs pentru a avansa, pentru a relua negocierile şi probabil pentru a ajunge la o concluzie acceptabilă pentru ambele părţi", a estimat şeful diplomaţiei SUA. Totuşi, el a adăugat că niciuna dintre părţi nu s-a arătat dispusă la concesii şi că fiecare a rămas inflexibilă în ceea ce priveşte propriile linii roşii.

Serghei Lavrov spune că discuţiile pentru pace se pot relua, dar luptele vor continua

Rusia este deschisă reluării negocierilor de pace în Ucraina, dar nu vede necesară oprirea luptelor în timpul unor asemenea discuţii, a declarat marţi ministrul rus de externe Serghei Lavrov, potrivit agenţiei EFE.

"Lupte şi diplomaţie. Nu văd niciun motiv să nu se poată desfăşura în paralel şi simultan, aşa cum s-a întâmplat pe parcursul istoriei", a spus Lavrov într-un interviu acordat televiziunii de stat de la Moscova.

El a adăugat că această poziţie este efectul "înşelăciunii" suferite de Rusia în 2022, când aceasta a acceptat ca un "gest de bunăvoinţă" să-şi retragă trupele din apropierea capitalei ucrainene Kiev, în schimbul promisiunii încheierii unui acord de pace după negocierile desfăşurate în martie-aprilie 2022 la Istanbul.

Conform versiunii Moscovei, atunci aproape fusese convenit un acord de pace, dar care în final a fost abandonat de Kiev la cererea Washingtonului şi a premierului britanic Boris Johnson, iar Ucraina nu a mai dorit să-l semneze de îndată ce trupele ruse s-au retras din zona capitalei ucrainene.

Conform versiunii Kievului, acordul nerealizat în cele din urmă cuprindea clauze care cereau Ucrainei să adopte un statut de neutralitate geopolitică, în special să nu adere la NATO, să-şi limiteze capacităţile militare şi să acorde un statut special provinciilor din estul ţării, clauze faţă de care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat categoric opoziţia.

După ce Kievul a respins în final respectivul acord de pace în termenii negociaţi, preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia nu va înceta să-şi urmărească obiectivele militare pe parcursul negocierilor de pace ulterioare, a mai spus Lavrov în interviul acordat televiziunii publice ruse. "Această politică rămâne în vigoare şi astăzi", a adăugat el.