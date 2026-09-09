AfD se pregătește să facă istorie în alte două landuri din Germania

Foto: Agerpres

După alegerile din Saxonia-Anhalt din 6 septembrie, alegeri vor avea loc în Mecklenburg-Pomerania de Vest și în Berlin pe 20 septembrie. AfD se află pe primul loc în sondaje în Mecklenburg-Pomerania de Vest, iar în capitală, partidul e cotat cu un procent în jur de 20%, la fel ca CDU și Partidul de Stânga.

În urma succesului electoral din Saxonia-Anhalt, AfD speră să continue acest impuls în campania pentru alegerile statale din Mecklenburg-Pomerania de Vest, scrie Wiwo.

„Acest succes răsunător ne oferă în Mecklenburg-Pomerania de Vest un impuls real pentru ultimele două săptămâni ale campaniei”, a declarat Leif-Erik Holm, candidatul principal al AfD.

Cu toate acestea, în ultimele sondaje, SPD a redus decalajul față de AfD. Conform unui sondaj reprezentativ realizat de infratest dimap, comandat de Radiodifuziunea Germaniei de Nord (NDR), social-democrații sunt la 32%. Acum sunt la doar trei puncte în spatele AfD, care este la 35%. Comparativ cu sondajul din iulie comandat de postul de radio, partidul premierului Manuela Schwesig a câștigat trei puncte, în timp ce AfD a pierdut un punct.

Locul al treilea revine din nou Partidului Stângii, care pierde și el un punct față de sondajul din iulie. Acesta a coborât la 11%. CDU atinge doar 8% (în scădere cu un punct procentual). Conform sondajului, Verzii rămân la 5% și ar putea astfel să reintre în parlamentul statului. BSW ar acumula doar 4%. Alegerile vor avea loc pe 20 septembrie.

La alegerile statului din 2021, social-democrații (SPD) au fost cel mai puternic partid, cu 39,6%. AfD a obținut 16,7%, CDU 13,3%, Partidul Stângii 9,9%, Verzii 6,3%, iar FDP 5,8% din voturi. Schwesig a guvernat statul în coaliție cu Partidul Stângii de atunci.

Foto: Agerpres

Alegeri și în Berlin, tot pe 20 septembrie 2026

Berlin este un land de tip oraș-stat (Stadtstaat), la fel ca Hamburg și Bremen. Cursa pentru viitorul Senat de la Berlin rămâne deschisă, însă spre deosebire de Saxonia-Anhalt, AfD va fi probabil exclusă din procesul de formare a guvernului, mai precizează Wiwo.

Ultimele sondaje arată o cursă strânsă între CDU și Partidul de Stânga pentru primul loc. După succesul electoral din Saxonia-Anhalt, AfD își va îmbunătăți probabil semnificativ rezultatele și în capitală.

Sondajele estimează în prezent toate cele trei partide la aproximativ 20%, în timp ce SPD și Verzii sunt la aproximativ 15%. Conform sondajelor, FDP și BSW nu ar trece pragul electoral în parlamentul landului, având doar 3%.

Cele mai recente sondaje electorale realizate de institutele Insa, Infratest și Forsa arată și o altă realitate. Nu mai există o majoritate pentru coalițiile bipartide la Berlin, unde guvernează în prezent o coaliție CDU/SPD. Alianțele tripartite formate din CDU, Verzi și SPD sau dintre Partidul de Stânga, Verzi și SPD sunt considerate opțiuni realiste.

Confruntare între Friedrich Merz (CDU) și Alice Weidel (AfD)

Reamintim că miercuri, în Bundestag, a avut loc un schimb de replici între lidera AfD, Alice Weidel, și cancelarul german Friedrich Merz.

În calitate de lideră a principalului partid de opoziție din Bundestag, Weidel a deschis ședința și i-a spus lui Merz că partidul său, Uniunea Creștin Democrată, a fost „pulverizat” în Saxonia-Anhalt, după ce a obținut 17,2% din voturi, și a acuzat guvernul său, format împreună cu social-democrații, că împinge Germania spre faliment.

Merz a spus că partidul lui Weidel nu a obținut majoritatea absolută în Saxonia-Anhalt și că nu va obține o astfel de majoritate nici la nivelul Germaniei. „Sunteți și veți rămâne o forță distructivă”, a spus el și a acuzat partidul că îi înșală pe alegători.