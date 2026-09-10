Incident neobișnuit la Air Force One: Militarii americani au declanșat din greșeală toboganul de urgență. Ce spune Donald Trump - Foto

Militarii americani au declanșat, accidental, miercuri, toboganul de urgență al avionului prezidențial Air Force One donat de Qatar.

Personalul militar american a declanșat, accidental, miercuri, 9 septembrie, un tobogan gonflabil atașat avionului Air Force One al președintelui Donald Trump, donat de Qatar, a declarat pentru NBC News o persoană la curent cu situația.

Toboganul s-a umflat chiar înainte ca președintele american Donald Trump să se urce în avion și să se îndrepte spre Dallas pentru a participa la convenția de la mijlocul mandatului a Partidului Republican. În loc să coboare imediat din Marine One pentru a se îmbarca în avion, așa cum face de obicei, Donald Trump a rămas în elicopter timp de câteva minute. Incidentul a fost filmat de reporterii prezenți acolo. În videoclip pot fi văzuți mai mulți militari care se chinuie să strângă la loc toboganul buclucaș.

Foto: Captură video NBC News

Donald Trump: Îl verificau și voiau să se asigure

În cele din urmă, președintele american a ieșit pe pistă în timp ce oficialii se uitau la tobogan, spunându-le reporterilor că doar „verificau toboganul”.

„Așa cum a spus președintele, dispozitivul a fost verificat pentru a se asigura că totul funcționează perfect. Air Force One este în drum spre Dallas pentru a putea susține discursul său mult așteptat în fața unei mulțimi gălăgioase”, a declarat ulterior, într-un comunicat, directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung.

Președintele american Donald Trump le-a spus reporterilor înainte de a se îmbarca că nu există probleme de securitate.

„Nu, îl verificaseră înainte și voiau doar să se asigure. Așa că l-au... cred că deja l-au instalat. Vor să se asigure că totul funcționează perfect”, a spus el.

Întrebat din nou dacă el crede că avionul este sigur pentru zbor, Trump a chicotit și a spus: „Da, sunt, altfel nu aș fi în el.”

Avionul a aterizat în siguranță la Dallas, cu câteva ore mai târziu decât era programat.

Îngrijorări legate de siguranța avionului donat de Qatar

Îngrijorările legate de capacitățile de securitate ale avionului donat de Qatar au circulat timp de luni de zile, în special după ce Serviciul Secret i-a recomandat lui Trump să zboare cu un avion care fusese folosit anterior ca Air Force One.

De altfel, acest avion a fost în centrul unei polemici de când s-a aflat că Donald Trump nu numai că și-a schimbat aeronava în ultimul moment pentru a părăsi summitul NATO din Turcia din iulie, dar s-a îmbarcat și în secret într-un al treilea avion, ascuns într-un cărucior de catering, ca urmare a unor amenințări iraniene.

Deși oficialii Casei Albe au repetat public că noul avion nu are probleme de securitate, două surse familiarizate cu situația au recunoscut în iulie că acesta nu are toate măsurile de securitate existente pe aeronavele mai vechi folosite anterior de Donald Trump.

Donald Trump a anunțat că lucrările de consolidare a securității avionului prezidențial donat de Qatar vor începe în octombrie

Președintele american declarase în iulie că noul avion va fi trimis pentru a fi modernizat și „optimizat”, deși secretarul de presă de atunci, Karoline Leavitt, a declarat la acea vreme că acesta primea doar „modernizări și îmbunătățiri” și era „perfect sigur” pentru Trump.

"Va dura aproximativ 60 de zile și va fi trimis în octombrie pentru a fi modernizat", a spus președintele SUA, acum câteva zile, după ce în iulie declarase că lucrările vor dura aproape o lună.

Casa Albă a refuzat să ofere detalii suplimentare despre modernizări.

Familia regală din Qatar a donat anul trecut avionul Boeing 747-8 pentru ca Trump să îl folosească, în timp ce Boeing lucrează la furnizarea avioanelor Air Force One modernizate, mult întârziate, care sunt așteptate în 2028. Un avion comercial nou, model 747-8, costă aproximativ 400 de milioane de dolari.

Darul a ridicat întrebări etice și constituționale majore cu privire la cadourile pe care le poate primi un președinte din străinătate. Aeronava din Qatar a fost reamenajată de forțele aeriene americane pentru un zbor inaugural care a avut loc la 1 iulie.