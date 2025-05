Qatarul îi oferă un „palat zburător“ lui Trump. Democrații critică dur acceptara cadoului: Nu este doar mită, este influență străină de lux

Administrația președintelui american Donald Trump intenționează să accepte un avion Boeing 747-8 din partea familiei regale din Qatar, care ar urma să fie echipat pentru a servi drept Air Force One, potrivit unei surse informate în legătură cu subiectul.

Avionul de lux, care ar fi unul dintre cele mai valoroase cadouri primite vreodată de guvernul SUA, ar urma să fie donat în cele din urmă bibliotecii prezidențiale a lui Trump, după încheierea mandatului său, a spus sursa. Un avion comercial nou, model 747-8, costă aproximativ 400 de milioane de dolari, potrivit Reuters.

Într-o postare pe rețeaua sa socială Truth Social, duminică seara, Trump părea să confirme propunerea.

„Așa că faptul că Departamentul Apărării primește CADOU, GRATUIT, un avion 747 pentru a înlocui temporar actualul Air Force One, vechi de 40 de ani, într-o tranzacție foarte publică și transparentă, îi deranjează atât de tare pe Democrații Corupți încât insistă să plătim, CEL MAI MARE PREȚ, pentru avion”, a scris el.

Democrații și organizațiile care promovează buna guvernare au afirmat că este lipsit de etică și probabil neconstituțional ca Qatarul să facă un astfel de cadou.

„Nimic nu spune ‘America First’ mai bine decât un Air Force One oferit de Qatar”, a scris liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, pe platforma X.

„Nu este doar mită, este influență străină de lux, cu spațiu suplimentar pentru picioare”, a adăugat el.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat într-un comunicat: „Orice cadou oferit de un guvern străin este întotdeauna acceptat în conformitate cu toate legile aplicabile. Administrația președintelui Trump este angajată față de transparență deplină.”

Un purtător de cuvânt din Qatar, Ali Al-Ansari, a declarat într-un comunicat că posibilul transfer al unui avion pentru utilizare temporară ca Air Force One este încă în discuție între Ministerul Apărării din Qatar și Departamentul Apărării al SUA și „nu a fost luată nicio decizie”.

ABC News a fost primul care a relatat despre acest cadou planificat, duminică.

Trump a văzut avionul pe care Qatarul vrea să i-l ofere

Trump și-a exprimat frustrarea față de întârzierile în livrarea a două noi aeronave 747-8 care să înlocuiască Air Force One. În primul său mandat, Trump a încheiat un acord cu Boeing pentru livrarea avioanelor în 2024. Un oficial al Forțelor Aeriene ale SUA a declarat în fața Congresului săptămâna trecută că Boeing a propus finalizarea avioanelor până în 2027.

Trump a vizitat avionul 747-8 deținut de Qatar în februarie, când acesta era pe Aeroportul Internațional Palm Beach din Florida, în apropiere de reședința sa de la Mar-a-Lago. La acea vreme, Casa Albă a declarat că președintele a făcut acest lucru pentru a înțelege mai bine cum vor fi configurate noile aeronave Air Force One.

Într-o declarație, un purtător de cuvânt al organizației Citizens for Responsibility and Ethics (Cetățeni pentru Responsabilitate și Etică), cu sediul la Washington, a pus sub semnul întrebării dacă transferul nu ar încălca prevederea constituțională care interzice oficialilor americani să accepte cadouri din partea guvernelor străine fără aprobarea Congresului.

„Pare foarte clar că o țară străină în care președintele are afaceri personale îi oferă acestuia un cadou de 400 de milioane de dolari chiar înainte de a se întâlni cu șeful lor de stat,” a spus purtătorul de cuvânt, Jordan Libowitz.

Trump urmează să viziteze Qatarul în cadrul unei călătorii în Orientul Mijlociu săptămâna aceasta. Avionul nu va fi prezentat și nici acceptat în timpul vizitei lui Trump în Qatar.

ABC a relatat, citând surse, că avocații Casei Albe și ai Departamentului de Justiție au pregătit o analiză conform căreia ar fi legal și constituțional ca Departamentul Apărării să accepte avionul ca donație și, ulterior, să-l transfere bibliotecii prezidențiale a lui Trump.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News