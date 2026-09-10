AfD urcă spectaculos, CDU-ul cancelarului Merz se prăbușește aproape de pragul de 5% într-un sondaj preelectoral în Mecklenburg-Pomerania Inferioară

Sursa Foto: Agerpres. Friedrich Merz, cancelarul Germaniei

Un nou sondaj preelectoral indică o scădere dramatică a sprijinului pentru CDU, în contrast cu explozia AfD, în landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Conform sondajului, CDU ar obține doar 7% din voturi, cu două puncte peste pragul electoral, în timp ce AfD conduce cu 36%.

Un nou sondaj preelectoral aduce noi veşti proaste pentru partidul cancelarului german Friedrich Merz, al căror sprijin continuă să se erodeze, cu 10 zile înaintea alegerilor programate în landul nord-estic Mecklenburg-Pomerania Inferioară.

Sondajul a fost făcut de institutul Insa pentru cotidianul Nordkurier. Acesta reliefează că sprijinul pentru Uniunea Creştin Democată (CDU) a scăzut de la 10% la 7% în Mecklenburg-Pomerania Inferioară, periculos de aproape de pragul de 5% necesar pentru a intra în parlamentul regional.

Alternativa pentru Germania (AfD), scor uriaș în Saxonia-Anhalt

Sondajul a fost făcut între 1 și 8 septembrie, interval în care pe 6 septembrie s-au organizat alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, un alt land estic, unde Alternativa pentru Germania (AfD) a obţinut un scor uriaș de 43,8% din voturi, faţă de numai 17,2% în favoarea CDU.

În sondajul din Mecklenburg-Pomerania Inferioară, în frunte se află tot AfD, cu 36% din intenţiile de vot, urmat de social-democraţii (SPD) conduşi de prim-ministrului landului, Manuela Schwesig, cu 33%, în urcare cu patru puncte procentuale faţă de sondajul precedent.

Landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară şi oraşul-stat Berlin îşi aleg noile parlamente pe 20 septembrie. Până atunci, pe 13 septembrie 2026 se va desfăşura un scrutin local în Saxonia Inferioară.

Impact politic major pentru Merz

Rezultatele se prefigurează a avea un impact despre viitorul politic al lui Merz, care se află sub presiune, ca urmare a unei remanieri guvernamentale larg criticate şi din cauza unor reforme nepopulare cu scopul să relanseze economia letargică a Germaniei.

Un scor de 7% ar fi cel mai slab rezultat al CDU într-un scrutin la nivel de land. Până în momentul de față, recordul negativ este de 9% şi datează din anul 1951, singura dată în aproximativ 80 de ani când acest partid a înregistrat un rezultat de o singură cifră.

Tensiuni între Berlin și Washington: Merz amână discuția cu Trump după mesajul președintelui american privind victoria AfD

Mai mult, există tensiuni și pe plan extern. Cancelarul german Friedrich Merz a amânat o convorbire telefonică cu preşedintele Donald Trump. Motivul pare a fi mesajul de felicitare pe care liderul de la Casa Albă l-a adresat partidului de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) în urma victoriei zdrobitoare.