Elveția vrea să elimine statutul de „divorțat” din documentele oficiale. Motivul pentru care se cere schimbarea

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Elveția ar putea renunța la termenul de „divorțat” din documentele oficiale, după ce o parlamentară liberală a cerut eliminarea acestuia.

Guvernul elveţian a anunţat joi că vrea să renunțe la statutul civil de "divorţat" din documentele oficiale. Măsura vine în sprijinul unei inițiative propuse de parlamentara liberală Nadine Gobet, potrivit DPA și Agerpres.

Nadine Gobet, parlamentară din partea Partidului Liber-Democrat (FDP), consideră nedreaptă obligația persoanelor divorțate de a-și declara statutul civil în documentele oficiale, chiar și la mulți ani după încheierea căsătoriei.

Propunerea va ajunge acum în Parlamentul elvețian, care va decide dacă sunt necesare modificări ale legislației în acest sens.

Nadine Gobet este de părere că păstrarea acestei mențiuni nu mai este necesară, deoarece divorțul reprezintă o situație juridică deja încheiată.

Potrivit acesteia, obligația de a menționa statutul de "divorțat" pe termen nelimitat transformă un aspect al vieții private într-o informație păstrată permanent în evidențele administrative.

Nadine Gobet a propus ca, în formularele oficiale, persoanele divorțate să fie încadrate din nou în categoria "celibatar".