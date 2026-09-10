Remorcher care se îndrepta spre Constanța, atacat de ruși lângă Odesa. Doi membri ai echipajului au murit

O navă pe mare. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Un remorcher care se îndrepta către Constanța a fost atacat de ruși, în apropiere de Odesa. Doi cetățeni din Azerbaidjan, aflați la bordul navei, au murit, iar alți doi au fost răniți.

Kremlinul justifică atacul că nava făcea transporturi pentru armata ucraineană.

„Rusia a desfășurat un nou atac asupra unei nave civile în regiunea Odesa. Atacul a avariat remorcherul, aflat sub paviolion străin, Tedy. În urma atacului, doi membri ai echipajului - cetățeni azeri - au fost uciși”, potrivit unui comunicat al Ministerului Infrastructurii și Transportului din Ucraina citat de presa ucraineană.

Rușii au folosit drone kamikaze

Publicația Nexta transmite, pe rețeaua X, că au fost trei atacuri distincte, în noaptea de 9 septembrie 2026, în care rușii au folosit drone kamikaze.

După primul atac cu drone, nava avariată s-a îndreptat spre portul Constanța, dar a mai fost ulterior lovită în următoarele două atacuri.

Agenția rusă TASS a transmis miercuri că armata rusă a lovit o navă în portul Odesa, ce „transporta echipamente militare pentru Ucraina”, dar fără a menționa alte detalii.

Un alt atac sângeros a lovit joi și estul Ucrainei. Armata rusă a bombardat un centru comercial din inima orașului Pavlograd.

Atacurile cu drone ale Rusiei în Marea Neagră s-au intensificat în august

Amintim că, în luna august, Rusia și-a intensificat atacurile cu drone asupra infrastructurii ucrainene de la Marea Neagră. Rușii au vizat porturi și obiective logistice din regiunea Odesa. Atacurile au afectat traficul comercial, crescând riscurile pentru navele civile care tranzitează zona.”

De exemplu, o intervenție contracronometru a Poliției de Frontieră s-a încheiat cu salvarea a 12 marinari de pe o navă comercială cuprinsă de incendiu, în Marea Neagră, la aproximativ 20 de mile marine de Sfântul Gheorghe.