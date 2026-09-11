9/11, pas cu pas. Cum s-a desfășurat ziua care a schimbat lumea, în urmă cu 25 de ani

Au trecut 25 de ani de la dimineața în care America și întreaga lume s-au schimbat pentru totdeauna.

Pe 11 septembrie 2001, aproape 3.000 de oameni și-au pierdut viața în atacurile teroriste care au lovit Statele Unite, lăsând în urmă mii de familii îndurerate și imagini care aveau să rămână întipărite în memoria unei generații.

La un sfert de secol de la tragedie, Turnurile Gemene au reapărut, pentru câteva minute, pe cerul New York-ului. O replică luminoasă a acestora s-a ridicat deasupra portului, într-un spectacol comemorativ realizat cu 2.977 de drone, câte una pentru fiecare victimă a atacurilor din 11 septembrie.

La 25 de ani de la 9/11, refacem cronologia acelei zile, pas cu pas și minut cu minut, de la primele mișcări ale teroriștilor și decolarea avioanelor, până la impactul asupra Turnurilor Gemene și Pentagonului, prăbușirea zborului 93 și discursul prin care George W. Bush s-a adresat unei Americi aflate în stare de șoc.

Cum s-au desfășurat, exact acum 25 de ani, orele care au schimbat istoria.

5:45 - Mohamed Atta și Abdul Aziz al-Omari, doi dintre cei care urmau să participe la deturnarea avioanelor, trec de controlul de securitate pe Aeroportul Internațional Portland din Maine. Cei doi se îmbarcă într-un avion cu destinația Aeroportul Internațional Logan din Boston, de unde urcă ulterior la bordul zborului American Airlines 11.

7:59 - Zborul 11 decolează din Boston cu destinația Los Angeles, California. La bord se află 76 de pasageri, 11 membri ai echipajului și 5 teroriști.

8:15 - Zborul United Airlines 175 decolează din Boston, tot cu destinația Los Angeles. La bord se află 51 de pasageri, 9 membri ai echipajului și 5 teroriști.

8:19 - Betty Ann Ong, însoțitoare de bord pe zborul 11, îi avertizează pe cei de la sol că avionul este în curs de deturnare și că echipajul nu mai poate lua legătura cu cabina de pilotaj.

8:20 - Zborul American Airlines 77 decolează de pe Aeroportul Dulles, din apropierea Washingtonului, cu destinația Los Angeles. La bord se află 53 de pasageri, 6 membri ai echipajului și 5 teroriști.

8:24 - Mohamed Atta, unul dintre teroriștii aflați la bordul zborului 11, îi avertizează din greșeală pe controlorii de trafic aerian din Boston asupra atacului. Intenția sa era să apese butonul care îi permitea să transmită un mesaj pasagerilor aflați la bord.

8:37 - După ce aud mesajul transmis de Mohamed Atta de la bordul zborului 11, controlorii de trafic aerian din Boston alertează Sectorul de Apărare Aeriană de Nord-Est al Forțelor Aeriene ale SUA. Ulterior, Garda Națională Aeriană este mobilizată pentru a urmări avionul.

8:42 - Zborul United Airlines 93 decolează din Newark, New Jersey, după o întârziere provocată de traficul aerian obișnuit. Avionul avea ca destinație San Francisco, California. La bord se află 33 de pasageri, 7 membri ai echipajului și 4 teroriști.

8:46 - Zborul 11 se izbește de Turnul de Nord al World Trade Center. Toți cei aflați la bordul avionului mor pe loc, iar angajații și celelalte persoane aflate în clădire rămân blocate la etajele situate deasupra nivelului 91.

Al doilea avion lovește Turnurile Gemene. Devine clar că America este atacată

9:03 - Zborul 175 se izbește de Turnul de Sud al World Trade Center. Toți cei aflați la bordul avionului mor pe loc, alături de un număr încă necunoscut, în acel moment, de persoane aflate în turn.

9:05 - Președintele George W. Bush, aflat într-o sală de clasă a unei școli primare din Florida, este informat că și cel de-al doilea turn a fost lovit. Șeful său de cabinet, Andrew Card, se apropie și îi șoptește la ureche vestea cutremurătoare.

Bush avea să povestească ulterior cum a reacționat în acel moment: „Am decis să nu mă ridic imediat și să părăsesc sala de clasă. Nu voiam să-i neliniștesc pe copii. Voiam să transmit un sentiment de calm... Trecusem prin suficiente crize încât să știu că primul lucru pe care trebuie să-l facă un lider este să transmită calm.”

9:28 - Teroriștii aflați la bordul zborului 93 declanșează atacul și preiau controlul avionului.

9:37 - Zborul 77 se prăbușește în clădirea Pentagonului. Toți cei aflați la bordul avionului mor pe loc, precum și 125 de angajați civili și militari aflați în clădire.

9:45 - Spațiul aerian al Statelor Unite este închis, în cadrul Operațiunii Yellow Ribbon. Toate aeronavele civile aflate în aer primesc ordin să aterizeze pe cel mai apropiat aeroport.

9:55 - Air Force One, avându-l la bord pe președintele George W. Bush, decolează din Florida.

Pasagerii zborului 93 se revoltă împotriva teroriștilor

9:57 - Pasagerii aflați la bordul zborului 93 pornesc spre cabina de pilotaj, încercând să-i înfrunte pe teroriști și să preia controlul avionului. Jarrah, aflat la comenzi, începe să încline violent aeronava dintr-o parte în alta, în încercarea de a opri revolta pasagerilor.

9:59 - Turnul de Sud al World Trade Center se prăbușește.

10:02 - Zborul 93 se prăbușește pe un câmp din apropierea localității Shanksville, Pennsylvania. Deși ținta finală a teroriștilor nu a fost stabilită cu certitudine, se consideră că avionul se îndrepta cel mai probabil către Casa Albă sau Capitoliul Statelor Unite.

10:18 - Președintele George W. Bush autorizează doborârea oricărei aeronave suspecte care nu respectă ordinul de aterizare. În acel moment, toate cele patru avioane deturnate se prăbușiseră deja, însă echipa președintelui credea că zborul 93 se afla încă în aer.

10:28 - Turnul de Nord al World Trade Center se prăbușește.

10:53 - Secretarul american al Apărării, Donald Rumsfeld, ordonă ridicarea nivelului de alertă al armatei Statelor Unite la DEFCON 3.

11:45 - Air Force One aterizează la Baza Forțelor Aeriene Barksdale, în apropiere de Shreveport, Louisiana.

12:15 - Spațiul aerian al Statelor Unite este complet eliberat de toate zborurile comerciale și private.

13:30 - Air Force One decolează de la Barksdale.

14:30 - Rudy Giuliani, primarul orașului New York, vizitează locul în care se aflaseră Turnurile Gemene ale World Trade Center, zonă care avea să devină cunoscută drept Ground Zero.

15:00 - Air Force One aterizează la Baza Forțelor Aeriene Offutt din Nebraska, iar președintele George W. Bush este transportat imediat într-un buncăr securizat, proiectat să reziste inclusiv unui atac nuclear.

16:30 - Air Force One decolează de la baza Offutt și pornește spre Baza Forțelor Aeriene Andrews, aflată în apropiere de Washington, D.C.

17:30 - Clădirea 7 a complexului World Trade Center se prăbușește.

20:30 - Președintele George W. Bush se adresează națiunii, într-un discurs televizat susținut de la Casa Albă, după atacurile teroriste care au lovit Statele Unite în acea zi.































