Peter Magyar cere Ucrainei măsuri concrete în privinţa drepturilor maghiarilor din Transcarpatia în procesul de aderare la UE

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Peter Magyar cere Ucrainei să adopte măsuri concrete pentru garantarea drepturilor comunității maghiare din Transcarpatia.

Premierul ungar Peter Magyar a declarat joi, la Bratislava, că Ucraina trebuie să adopte măsuri concrete pentru protejarea drepturilor comunității maghiare din Transcarpatia înainte ca noi clustere de aderare la UE să poată fi deschise. Declarația a fost făcută în cadrul unui briefing de presă organizat cu ocazia reuniunii Grupului de la Vișegrad, transmite MTI, citată de Agerpres.

Șeful guvernului ungar a spus că, în luna iunie, guvernele Ungariei și Ucrainei au ajuns la un acord politic privind drepturile maghiarilor din Transcarpatia în domenii precum educația, cultura, limba și administrația. Potrivit acestuia, măsurile concrete asumate în cadrul acordului nu au fost încă puse în aplicare.

Peter Magyar a mai spus că Partidul Tisza, pe care îl conduce, a susținut deschiderea primului și celui de-al șaselea cluster. În opinia sa, deschiderea altor capitole de negociere ar trebui să se bazeze exclusiv pe progresele înregistrate în îndeplinirea criteriilor pentru aderarea la UE.

Peter Magyar: Ucraina nu ar trebui să avanseze mai rapid decât celelalte țări

Premierul a făcut referire la situația Serbiei, care a demarat negocierile de aderare în urmă cu 12 ani, dar până în prezent a deschis doar două dintre cele șase clustere. El a mai amintit că aproape 300.000 de maghiari trăiesc în Serbia, iar o parte dintre aceștia merg în mod regulat în Ungaria pentru a munci sau studia, fiind nevoiți să petreacă adesea ore întregi la frontiera Schengen.

"Din acest motiv (...) şi din onestitate, nu este corect faptul că toată lumea cere acum să deschidem clustere pentru Ucraina, deşi nu există niciun progres în negocierile privind primul şi al şaselea cluster", a spus Peter Magyar.

Peter Magyar a mai spus că nu ar fi corect ca Ucraina să progreseze mai rapid în aderarea la Uniunea Europeană decât țările candidate care îndeplinesc criteriile de mai mulți ani.

"Acesta este un proces de foarte lungă durată şi nu este nicidecum sigur că va avea succes în cele din urmă", a mai spus Peter Magyar.