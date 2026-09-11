Kate Middleton a vizitat spitalul oncologic unde a fost tratată: Imagini emoționante cu Prințesa de Wales alături de pacienți / FOTO: colaj capturi Instagram @princeandprincessofwales

Prințesa de Wales a revenit la spitalul Royal Marsden din Londra, locul unde a primit tratament oncologic în 2024. Într-un mesaj însoțit de imagini publicate pe 11 septembrie pe contul oficial de Instagram, Kate Middleton a lăudat dedicarea personalului medical și abordarea holistică a clinicii.

Pentru un fost pacient oncologic, clipa în care pășește din nou pe coridoarele unui spital nu se uită niciodată. Mirosul de dezinfectant, zgomotul aparatelor și privirile celor așezați pe scaunele din sălile de așteptare trezesc amintiri grele. Pentru Kate Middleton, vizita la spitalul Royal Marsden din Londra a însemnat exact această reîntâlnire dureroasă cu propriul trecut recent.

Prințesa de Wales nu a venit la Royal Marsden doar ca o figură regală aflată într-o misiune de protocol. A venit ca un om care a simțit pe propria piele ce înseamnă să primești un diagnostic nemilos. Aici a luptat ea însăși în 2024, în cele mai grele luni din viață, când corpul îi era slăbit de tratamente, iar viitorul părea suspendat.

O mână strânsă cald și priviri care vindecă

Imaginile împărtășite pe contul oficial de Instagram al Prințului și Prințesei de Wales arată o femeie coborâtă cu totul printre oameni. Fără bariere regale, fără gesturi rigide. Kate s-a așezat la nivelul pacienților, le-a ținut mâinile într-ale ei, i-a privit drept în ochi și i-a ascultat cu acea răbdare rară pe care o găsești doar la cineva trecut prin aceeași suferință.

Mesajul transmis alături de imagini: „A fost minunat să petrec timp alături de pacienți, personal și familii la spitalul The Royal Marsden și să descopăr direct viziunea lor asupra îngrijirii holistice a cancerului.

De la planurile pentru un nou Centru specializat în Bunăstare Holistică și Recuperare, până la sprijinul complementar deja disponibil, a fost o adevărată sursă de inspirație să văd cum aceste servicii, alături de asistența medicală clinică, pot aduce o schimbare profundă în viețile oamenilor pe parcursul tratamentului, în perioada de recuperare și dincolo de aceasta.

Este încurajator să aflu cum fondurile strânse prin provocarea «The Princess’ Three Peaks Challenge» vor sprijini aceste dezvoltări, vor îmbunătăți îngrijirea pacienților și vor impulsiona cercetarea, în beneficiul tuturor persoanelor din Regatul Unit care trăiesc cu un diagnostic de cancer”.

Pentru cei aflați pe paturile de spital, simplul fapt că o prințesă care a supraviețuit bolii le zâmbește cald a fost mai mult decât o alinare: a fost dovada vie că există o viață după cancer.

Oamenii nu au rămas indiferenți: „Regina inimilor” s-a întors

Reacțiile celor care au văzut imaginile au curs cu mii de mesaje pline de emoție.

„Se vede cu adevărat că îi pasă, că nu joacă un rol. Chiar îi ascultă din suflet pe oamenii aceștia”, a observat cineva.

Pentru alții, paralelismul cu Prințesa Diana a fost imposibil de evitat: „Poartă fără nicio îndoială titlul de «regină a inimilor». Căldura ei este unică”.

Lecția unei supraviețuitoare

La începutul anului 2024, când vestea că prințesa a fost diagnosticată cu o formă de cancer a făcut înconjurul planetei, puțini bănuiau cât de grea va fi bătălia. După o operație abdominală complicată și luni istovitoare de chimioterapie încheiate în toamna acelui an, Kate a învățat prețul fiecărei respirații liniștite.

Din 2025, a devenit patron onorific al clinicii alături de Prințul William. Ea a transformat recunoștința pentru propria vindecare într-un sprijin continuu pentru cei rămași încă pe câmpul de luptă al bolii. Iar vizita de acum dovedește că, dincolo de coroane și etichetă, cea mai mare forță a lui Kate Middleton rămâne umanitatea ei sinceră.