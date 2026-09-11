Rusia ar putea viza punctele de frontieră ale Europei cu Ucraina, avertizează premierul polonez Donald Tusk

Autovehicule în vama din orașul Isaccea, frontieră cu Ucraina. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Europa trebuie să se pregătească pentru o perioadă în care amenințările la adresa securității continentului ar putea lua forme tot mai diverse, avertizează premierul polonez Donald Tusk.

Războiul din Ucraina nu este singurul risc, potrivit acestuia, care spune că posibilele provocări la frontierele estice ale Uniunii Europene, atacurile asupra infrastructurii, sabotajul și alte acțiuni menite să destabilizeze statele europene se află tot mai mult în centrul preocupărilor de securitate.

Premierul polonez Donald Tusk a declarat joi, la Bratislava, că a primit un raport direct de la directorul CIA, John Ratcliffe, privind posibilele evoluții din următoarele luni, scrie presa poloneză.

Potrivit premierului polonez, informațiile primite indică necesitatea ca Polonia, dar și întreaga Europă, să fie pregătite pentru mai multe scenarii.

„Trebuie să ne așteptăm la diferite scenarii. Polonia și întreaga Europă trebuie să fie pregătite pentru diferite scenarii în ceea ce privește situația nu doar de pe frontul ruso-ucrainean, ci și de pe flancul estic al Uniunii Europene”, a declarat premierul polonez.

Amenințarea nu se limitează la frontul din Ucraina

Mesajul transmis de Varșovia depășește cadrul războiului ruso-ucrainean. Una dintre principalele preocupări este posibilitatea ca tensiunile să se extindă indirect asupra altor state europene.

Acestea pot include provocări la frontiere, atacuri asupra infrastructurii, operațiuni de destabilizare sau acte de sabotaj desfășurate în interiorul statelor europene.

Tusk a avertizat că Europa trebuie să fie pregătită inclusiv pentru astfel de acțiuni pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene.

„Trebuie să fim pregătiți pentru diferite astfel de provocări (...) inclusiv pentru sabotaj intern”, a spus premierul polonez.

Incidentele de la frontiera ucraineană arată cât de vulnerabilă poate fi regiunea

Un exemplu recent este atacul produs în noaptea de 8 spre 9 septembrie asupra părții ucrainene a punctului de trecere a frontierei Tudora-Starokazacie, în zona frontierei dintre Ucraina și Republica Moldova. Potrivit autorităților moldovene, infrastructura punctului de control a fost avariată, activitatea acestuia a fost suspendată temporar, iar în urma atacului au murit doi cetățeni ucraineni și mai multe persoane au fost rănite.

Republica Moldova a condamnat atacul și a acuzat Rusia că a atacat în mod deliberat partea ucraineană a punctului de frontieră.

Mai mult, un caz de acest fel a avut loc și în România, la Isaccea. În noaptea de 31 august spre 1 septembrie, un atac cu drone a vizat punctul de trecere Orlivka, aflat pe partea ucraineană a frontierei, vizavi de Isaccea. Clădirea și teritoriul punctului de trecere au fost lovite, au izbucnit incendii, iar traficul dintre Isaccea și Orlivka a fost suspendat temporar.

Flancul estic al Europei în fața amenințărilor rusești

Tusk a subliniat că securitatea Europei este o responsabilitate comună și că Polonia nu acționează doar în propriul interes. În acest context, securitatea flancului estic al UE devine o problemă care privește întregul continent, nu doar țările aflate în imediata apropiere a Rusiei și Ucrainei: „Nu este vorba că Polonia are nevoie de ajutorul Uniunii Europene în această chestiune, ci noi îndeplinim în acest moment cea mai dificilă sarcină pentru întreaga Europă - nu doar pentru noi.

(...) Nimeni nu face nimănui o favoare, ci cu toții trebuie să avem grijă împreună de acest lucru. Pentru că este o chestiune de securitate pentru întreaga Uniune”, a spus premierul polonez.