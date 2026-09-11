Magyar acuză Austria că a făcut plângere la Bruxelles în scandalul digului de la Paks. Construcția menține nivelul necesar al Dunării

Peter Magyar, premierul Ungariei și liderul Tisza - Agerpres

Peter Magyar acuză Austria că a sesizat Bruxellesul în legătură cu lucrările de la Paks, în timp ce autoritățile austriece neagă existența unei plângeri oficiale.

Premierul ungar Peter Magyar acuză Austria că s-ar fi adresat Comisiei Europene în legătură cu lucrările realizate pe Dunăre în apropierea centralei nucleare de la Paks. Este vorba despre construirea unui prag de fund menit să asigure menținerea unui nivel suficient al apei pentru funcționarea centralei.

Magyar consideră că investiția este necesară pentru ca centrala de la Paks să își poată continua activitatea fără întreruperi și reproșează autorităților austriece că nu manifestă aceeași fermitate atunci când vine vorba despre problema poluării cu azbest.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, premierul ungar a afirmat că Viena ar fi sesizat Bruxellesul în privința construcției.

"În prezent, Centrala Nucleară Paks poate funcționa fără probleme doar datorită pragului de fund construit. Între timp, Austria s-a plâns la Bruxelles cu privire la construcție. Ar fi bine dacă austriecii ar fi atât de activi în problema azbestului", a spus premierul ungar.

Partea austriacă a respins acuzațiile

Informația a fost însă respinsă de partea austriacă. Potrivit publicației hvg.hu, autoritățile de la Viena au declarat pentru agenția APA că nu au transmis Comisiei Europene o plângere oficială privind lucrările de la Paks.

Subiectul rămâne totuși în atenția instituțiilor europene. Comisia Dunării, care își are sediul la Budapesta, și Comisia Europeană poartă discuții cu autoritățile maghiare responsabile de proiect. În paralel, țările riverane Dunării au formulat o poziție comună în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, document care a fost prezentat atât ministrului ungar al transporturilor, cât și premierului Peter Magyar.

Premierul ungar afirmase încă de săptămâna trecută că Austria contestă proiectul de la Paks în cadrul unor organisme internaționale. Magyar susține că lucrările nu produc efecte negative semnificative, în timp ce poluarea cu azbest reprezintă, în opinia sa, o problemă mult mai serioasă.

"Vom trimite Austriei numărul facturii", declara atunci Peter Magyar, referindu-se la eventualele despăgubiri pe care Ungaria le-ar putea cere Austriei în cazul poluării cu azbest. El a precizat că Budapesta intenționează să invoce principiul "poluatorul plătește".

Nici existența unei sesizări oficiale din partea Austriei nu a fost confirmată de Comisia Europeană. Potrivit Portfolio.hu, instituția nu a putut preciza dacă a primit o plângere sau o notificare oficială de la Viena privind pragul de fund construit în zona centralei nucleare de la Paks. Precizarea a fost făcută miercuri de purtătorul de cuvânt responsabil de acest dosar, ca răspuns la o solicitare a agenției ungare de presă MTI.

"Nu pot confirma în acest moment dacă am primit o plângere sau o notificare oficială din partea Austriei, dar, având în vedere natura complexă a problemei, suntem în consultare cu serviciile noastre UE", a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.

La rândul său, Ministerul Federal austriac pentru Inovație, Mobilitate și Infrastructură a transmis că nu a înaintat Comisiei Europene o plângere oficială referitoare la construcția pragului de fund de lângă Paks. Precizarea a fost oferită în urma unei solicitări adresate de MTI.

Oficialul austriac a evidențiat însă importanța Dunării pentru economia Europei și pentru Austria. El a arătat că, în prezent, Comisia Dunării și Comisia Europeană discută direct cu autoritățile maghiare competente în legătură cu această investiție.

Totodată, statele situate de-a lungul Dunării au convenit asupra unei poziții comune privind proiectul, în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD). Aceasta a fost transmisă autorităților de la Budapesta prin intermediul secretariatului tehnic al SUERD, după ce poziția comună fusese prezentată în cadrul mecanismelor europene și internaționale relevante.

"Pentru Austria, asigurarea unei căi navigabile dunărene eficiente și fiabile este de mare importanță. Aceasta este o condiție prealabilă deosebit de importantă pentru conectarea centrelor industriale și economice austriece la piețele internaționale de transport", a declarat acesta.

Reprezentantul ministerului austriac a adăugat că Viena înțelege preocuparea Ungariei privind asigurarea unei surse de energie sigure și stabile.

Potrivit acestuia, Austria urmărește găsirea unei soluții coordonate, care să țină cont de interesele tuturor statelor și actorilor implicați de-a lungul Dunării. Oficialul austriac a făcut aceste precizări într-un răspuns oficial în care a solicitat ca identitatea sa să nu fie făcută publică.

Ungaria mobilizează armata pentru a construi un baraj pe Dunăre. Anunț „extraordinar” făcut de Peter Magyar

Ungaria a recurs la măsuri de urgență, cu scopul de a proteja funcționarea centralei nucleare de la Paks, după ce nivelul Dunării a scăzut la valori record.

Premierul Peter Magyar a transmis în august că aproape 100 de soldați sprijină lucrările de a face un baraj pe Dunăre pentru a proteja centrala de la Paks, iar autoritățile iau în vedere inclusiv scufundarea a două barje pentru devierea apei.

„Anunț extraordinar despre Paks. Am ordonat construirea imediată a unui baraj pe Dunăre folosind aproximativ 150.000 de metri cubi de piatră și am luat, de asemenea, măsuri pentru a ne pregăti pentru posibila scufundare a două barje de 80 de metri”, a scris premierul Péter Magyar pe o rețea socială.

Premierul ungar a spus că ministrul Apărării a mobilizat 100 de soldați pentru a sprijini construcția.

Discursul lui Peter Magyar survine după ce guvernul a organizat o ședință la centrala nucleară Paks , unde, conform prim-ministrului, au fost luate decizii cu privire la investițiile necesare cu scopul de a rezolva problemele cauzate de nivelul scăzut al debitului Dunării pe termen lung.

Barajul este un dig de piatră construit în albia Dunării, care ridică nivelul apei în secțiunea din amonte. Acest fapt este necesar, pentru că nivelul scăzut al fluviului a împiedicat centrala nucleară Paks să pompeze suficientă apă de răcire, fapt pentru care a fost nevoie să se închidă trei unități.

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