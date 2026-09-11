Nicușor Dan, editorial în presa din SUA, la 25 de ani de la 9/11. Ce mesaj i-a transmis lui Donald Trump

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Nicușor Dan a transmis un mesaj despre legătura dintre România și Statele Unite, la 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001.

Într-un editorial publicat pe site-ul The Washington Times, președintele României a rememorat solidaritatea românilor cu poporul american după atacurile care au zguduit SUA și a vorbit despre implicarea țării noastre în lupta împotriva terorismului.

Șeful statului a abordat și relația actuală dintre București și Washington, reafirmând importanța Parteneriatului Strategic dintre cele două țări.

"Când toți românii au fost americani pentru o zi

O legătură de neclintit, unită de aceeași dragoste pentru libertate. În urmă cu 25 de ani, într-o dimineață senină de septembrie, teroarea a lovit New York-ul și Washingtonul, iar odată cu ele, întreaga lume liberă.

În acea zi tragică, în care atât de mulți oameni nevinovați și-au pierdut viața, am văzut o națiune ridicându-se din mijlocul tragediei cu o forță și o determinare extraordinare. Oră după oră, în zilele și nopțile care au urmat, valorile fundamentale ale spiritului american s-au făcut simțite prin nenumărate acte de eroism, generozitate, ingeniozitate și curaj.

Atacurile lașe aveau scopul de a demoraliza și umili. În schimb, ele au arătat întregii lumi că sufletul unei națiuni curajos, vizionar și plin de compasiune, era la fel de viu și de puternic precum fusese la Saratoga, Gettysburg sau Omaha.

Acea dată istorică a avut și o semnificație personală. La fel ca mulți dintre compatrioții mei români, îmi amintesc și astăzi acele momente.

Atacurile au spulberat iluzia că granițele sau distanța pot garanta siguranța. Dacă terorismul putea lovi inima financiară și culturală a celei mai importante democrații a lumii, atunci putea lovi oriunde. Lecția a fost dură: un atac asupra unuia putea deveni un atac asupra tuturor. Sunt mândru că noi, românii, am înțeles imediat această lecție și că, de atunci, am acționat cu hotărâre în acest spirit.

Solidaritatea României cu Statele Unite după atacurile din 9/11

Când America și-a chemat aliații și partenerii în lupta împotriva terorismului, România a răspuns. Militarii, aviatorii, marinarii, ofițerii de informații și diplomații noștri au luptat și continuă să acționeze umăr la umăr cu omologii lor americani pentru apărarea valorilor noastre comune, a modului nostru de viață și a idealurilor pe care se întemeiază civilizația noastră.

Începând din 2002, România a devenit un participant activ la eforturile coaliției în mai multe teatre de operațiuni și misiuni importante. Mii de militari români au servit cu demnitate și curaj, iar mulți au plătit un preț greu. Unii dintre ei nu s-au mai întors acasă. Sacrificiul lor face parte din istoria alianței noastre.

Sprijinul României nu a venit doar din obligațiile asumate în cadrul alianțelor, ci și din convingere. Știm din propria noastră istorie că libertatea este prețioasă și fragilă. Știm că societățile democratice trebuie să rămână unite atunci când sunt amenințate.

Mesajul meu către America și către președintele Trump începe și se încheie întotdeauna cu aceeași idee: România este mândră să fie un aliat de neclintit al Statelor Unite. Românii înțeleg că relația dintre țările noastre are o semnificație aparte, construită pe istorie și experiențe comune.

Onorăm Statele Unite pentru rolul lor decisiv în încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial și pentru leadershipul manifestat de-a lungul deceniilor de luptă pentru înlăturarea Cortinei de Fier, care ne-a divizat continentul timp de generații. Acest leadership continuă și astăzi prin convingerea președintelui Trump că pacea în Europa se bazează pe angajamente mai puternice din partea aliaților și pe o împărțire mai echitabilă a poverii.

Nicușor Dan reafirmă legătura puternică dintre România și Statele Unite

Legătura specială dintre țările noastre continuă să reziste. Fie că vorbim despre sprijinirea misiunilor alianței sau despre aprofundarea cooperării în domeniul apărării, energiei și tehnologiei, România rămâne ferm angajată în dezvoltarea și extinderea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite.

La începutul acestui an, ne-am demonstrat din nou angajamentul, facilitând rapid și public cerințele operaționale americane pentru Operațiunea Epic Fury, prin intermediul Bazei Aeriene Mihail Kogălniceanu. Acest lucru a arătat încă o dată hotărârea noastră de a fi alături de Statele Unite atunci când securitatea colectivă impune acțiune.

Nicușor Dan, mesaj despre libertate la 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie

În 2026, marcăm 250 de ani de când un grup de oameni reuniți la Philadelphia și-au pus semnăturile pe ideea că libertatea îi aparține, prin drept, fiecărei ființe umane.

În urmă cu 25 de ani, acelei idei i s-a răspuns cu foc. Turnurile Gemene s-au prăbușit. Cuvintele au rămas.

Libertatea nu este abandonată în vremuri de cumpănă. Dimpotrivă, atunci își arată adevărata forță. Pusă la încercare în fața adversității, ea nu poate fi învinsă prin teroare, ci devine și mai puternică.

Doar acționând împreună, cu solidaritate, vigilență și hotărâre, putem face ca promisiunile universale și luminoase formulate de Părinții Fondatori în urmă cu secole să rămână la îndemâna tuturor, asemenea unei zile senine de septembrie la New York, pe care nicio formă de violență nu o poate cufunda vreodată în întuneric", a transmis Nicușor Dan.