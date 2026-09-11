Ucraina a lovit cu drone o fabrică rusească de motoare pentru aeronave și sisteme de apărare antiaeriană Pantsir

Imagine cu rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Ucraina a țintit, vineri, mai multe obiective militare și industriale din Rusia, printre care o uzină ce produce componente pentru motoare de aeronave militare, dar și sistemele de apărare antiaeriană Pantsir.

Forțele ucrainene au lovit și o stație radar și facilități pentru drone, în teritoriile ocupate, precum și în regiunile Rusiei, a transmis Statul Major al Ucrainei, conform Kyiv Post.

Însă obiectivul principal lovit a fost Uzina de Construcții de Mașini din Snijne, din regiunea Donețk. Fabrica face componente pentru motoare cu turbină cu gaze și pale de compresor și de turbină.

Au mai fost atacate două sisteme de apărare antiaeriană Pantsir-S1 în Taganrog

Totodată, au mai fost vizate două sisteme de apărare antiaeriană Pantsir-S1 în Taganrog, în regiunea Rostov și o stație radar rusă în Berezki, în regiunea Briansk. Nu a scăpat de atacuri și o facilitate din Donețk utilizată pentru depozitarea dronelor de atac.

În regiunea ocupată Lugansk, Ucraina a lovit un centru de instruire a operatorilor de drone FPV și o unitate a forțelor cecene „Ahmat”, în Petropavlivka.

Statul Major nu a dat detalii despre cât de grave sunt pagubele, menționând că rezultatele atacurilor sunt încă evaluate.

Loviturile sunt parte din seria de atacuri continue a Ucrainei contra infrastructurii militare ruse și a industriei de apărare ce susține războiul Moscovei împotriva Ucrainei.

Val de drone ucrainene asupra infrastructurii industriale rusești

Atacul raportat de Statul Major a avut loc în contextul unui număr mare de lovituri ucrainene cu drone, lansate în cursul nopții asupra infrastructurii industriale din Rusia.

În Perm, o importantă uzină chimică ar fi fost atacată de drone ucrainene vineri dimineață, 11 septembrie. Imaginile par să surprindă o dronă ce cade pre facilitate.

În Saratov, un incendiu a izbucnit la rafinăria de petrol Saratov, deținută de compania Rosneft. De asemenea, un centru logistic Ozon a luat foc.

Autoritățile regionale din Volgograd au anunțat avarii la o unitate industrială, dar și la un bloc de locuințe. Două persoane au ajuns la spital în urma atacului.

Amintim că forțele ucrainene au lansat un atac cu drone la scară largă asupra Moscovei și la mijlocul lunii august, fiind afectat un depozit al gigantului rus Wildberries.