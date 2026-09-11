Raed Arafat, oficial inculpat, în dosarul ”Elicopterul”. Nu-și dă demisia: ”Exact asta se dorește”

Raed Arafat, șeful DSU. Sursa foto: Agerpres

Raed Arafat, șeful DSU, a dat explicații în fața procurorilor militari, fiind oficial inculpat în dosarul ”Elicopterul”.

Raed Arafat, șeful DSU, a ajuns, astăzi, la Parchetul Militar, unde a devenit oficial inculpat în dosarul de contrabandă cu un elicopter SMURD. Scopul prezenței la Parchet a fost tocmai pentru a fi înștiințat pentru calitatea oficială din dosar.

La ieșirea de la Parchetul Militar a fost întrebat dacă a devenit oficial inculpat. A răspuns ”da”. Întrebat dacă-și va da demisia a răspuns ”Nu”, întrebat ”De ce?”, a răspuns: ”Pentru că asta se dorește”.

”Eu sunt numit de către un prim-ministru. Există și un ministru. Dacă dânșii simt că ce se întâmplă afectează activitatea Ministerului, afectează activitatea situațiilor de urgență, au tot dreptul pentru a spune că doctorul Arafat trebuie să plece. Nu am să fac acest lucru (demisia de onoare n.r.) pentru că ar însemna să fac exact ce consider că a pornit împotriva mea” a afirmat Raed Arafat, la ieșirea de la Parchetul Militar.

Șeful DSU a întărit: ”Nu, nu-mi depun demisia, am multă treabă de făcut”.

În acest dosar, Raed Arafat a fost pus sub acuzare alături de alte 16 persoane, în aprilie. Parchetul Militar vizează modul în care Inspectoratul General de Aviație a obținut, sub formă de despăgubire, în anul 2017, un elicopter pe care l-a importat în România.

Despăgubirea venea pe fondul unui incident aviatic din 2016, când un elicopter aflat în misiune SMURD în Republica Moldova s-a prăbușit în Haragîș. România a avut de ales dacă acceptă despăgubiri în bani sau un alt elicopter. ”S-a constatat că introducerea acestei aeronave în România și exploatarea sa ulterioară a avut loc fără efectuarea formalităților vamale, cu consecința producerii unei pagube bugetului de stat, de natura TVA datorat în vamă, în cuantum de 4.435.269 de lei”, potrivit comunicatului Parchetului Militar.

La prejudiciul inițial, de 4,4 milioane de lei, se adaugă dobânzi și penalități, ajungând, astfel, la 8 milioane de lei. Procurorii au pus sechestru pe averea șefului Departamentului pentru Situații de Urgență.

În aprilie, Raed Arafat a demontat acuzațiile din dosarul ”Elicopterul”, explicând contradicțiile din această anchetă.