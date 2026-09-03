Bărbatul acuzat de atentate la comandă în Suedia a fost găsit în România. Percheziții în București și-n Otopeni

Un suedez acuzat de atentate la comandă a fost depistat în București. Se stabilise în România în urmă cu trei ani.

Au avut loc percheziții astăzi în București și-n Otopeni pentru prinderea unui bărbat, cetățean suedez stabilit în România. El este acuzat în Suedia de mai multe atentate la comandă.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), structura centrală, împreună cu polițiștii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate- Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată au efectuat astăzi percheziții în ceea ce au numit o ”cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi omor calificat”.

Atentate la comandă. Acuzațiile aduse suedezului

Suspectul, un cetățean suedez, ar fi membru al unei grupări de criminalitate organizată, stabilit pe teritoriul României de aproximativ trei ani. Bărbatul ar fi fost implicat în acţiuni de mare violenţă săvârşite pe teritoriul Suediei, conform acuzațiilor.

”Din cercetări a reieşit faptul că, în luna septembrie 2024, la o adresă din Stockholm, mai mulţi făptuitori, împreună şi în înţelegere, au încercat să suprime viaţa a două victime. Unul dintre făptuitori a executat foc asupra imobilului în care se aflau persoanele vătămate, gloanţele pătrunzând prin uşa de acces şi în locuinţă. În acest context, suspectul i-a sprijinit pe făptuitori, acţiunile sale fiind considerate ameninţări ilegale grave, întrucât ameninţarea a fost în mod considerabil amplificată prin folosirea unei arme” arată un comunicat DIICOT remis DCNews.

Nu este primul suedez deosebit de periculos care se ascunde în România

Se pare că suedezul găsit în București ar fi întreprins, împreună cu alte persoane, mai multe atentate la comandă în Suedia. ”Faţă de suspect, membru al grupării de criminalitate organizată, autorităţile suedeze au emis un mandat de arestare, acesta urmând a fi prezentat în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti”, transmit procurorii.

La finalul lunii iulie, alt bărbat, tot suedez, membru al unei grupării de criminalitate organizată rivale, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de conspiraţie la omor, pe numele căruia era emis mandat de arestare, a fost depistat tot în România, faţă de acesta, judecătorii de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti dispunând arestarea preventivă în vederea extrădării.

”Pe parcursul percheziţiilor efectuate în cursul acestei dimineţi au fost găsite şi ridicate două arme, una cu aer comprimat şi o alta cu gaze, ambele urmând a fi expertizate, o vestă antiglonţ, diferite cantităţi de substanţă vegetală, dispozitive de stocare a datelor, arme albe, precum şi alte mijloace de probă”, arată anchetatorii.

La acțiune au participat și reprezentanți din Suedia.